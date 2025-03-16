Тренды весны 2025: какие цвета и дизайны маникюра набирают популярность среди модниц

Маникюр - это не просто необходимый элемент ухода за ногтями, но и важная часть стильного образа. Каждый год появляются новые модные тренды, которые диктуют лучшие дизайны для ногтей. В 2025 году маникюр продолжает удивлять разнообразием цветов, текстур и техник исполнения.
РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку с новыми весенними дизайнами нейл-арта, которые точно выделят вас из серой толпы.
Цветочные мотивы продолжают быть на пике популярности. В 2025 году особенно модными будут рисунки, вдохновленные природой, такие как ромашки, веточки лаванды, маковые цветы и миниатюрные полевые растения. Цветы могут быть как в виде рисунков на одном-двух ногтях, так и на всех. Идеальный вариант - это пастельный фон с нежными цветами, придающими весенней легкости.
Маникюр с ромашками (фото: instagram.com/disseynails)
Маникюр в стиле минимализм будет актуален в весеннем сезоне 2025 года. Простые линии, несколько акцентов, блестки или миниатюрные рисунки на ногтях создадут стильный и элегантный вид. Этот тренд идеально подходит для тех, кто любит простоту и желает сделать нейл-арт оригинальным.
Маникюр на весну 2025 (фото: instagram.com/disseynails)
Голубой маникюр- это один из лучших выборов для весеннего сезона 2025 года. Этот нежный и свежий оттенок отлично отражает атмосферу весны, ассоциируясь с небом, морем и природой. Такой цвет можно сочетать с разными элементами дизайна, например, с объемными элементами, чтобы создать стильный, актуальный и неповторимый вид ваших ногтей.
Маникюр в голубых оттенках (фото: instagram.com/sansungnails)
Маникюр омбре – это самая распространенная техника, при которой цвета плавно переходят один в другой. Например, от светлого оттенка на кончиках ногтей до более темного у основания. Можно выбрать пастельные цвета, такие как нежно розовый, зеленый, голубой, мятный или лавандовый, что создаст романтичный и легкий вид. Дополнить такой дизайн можно наклейками цветов.
Модный маникюр на 2025 (фото: instagram.com/sansungnails)
Маникюр с бусинами и стразами - это стильный и роскошный тренд, который позволяет добавить изысканность и блеск к любому образу. Использование таких декоративных элементов в дизайне ногтей стало очень популярным, ведь они создают эффектный вид, подходящий как для праздничных мероприятий, так и для более роскошных повседневных образов.
Тренды маникюра на весну 2025 (фото: instagram.com/disseynails)
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Для написания материала были использованы такие источники: издание о моде и красоте Byrdie, страницы в Instagram мастеров маникюра Dayanna Issey Sapiens, San Sung Kim, Aistė Haas.