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Тренды макияжа на зиму 2025: 5 идей, которые легко повторить в домашних условиях

Воскресенье 10 ноября 2024 10:57
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Тренды макияжа на зиму 2025: 5 идей, которые легко повторить в домашних условиях Тренды макияжа на зиму (иллюстрация: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

Макияж способен подчеркнуть естественную красоту и сделать лицо более выразительным. Для этого важно знать, какие тенденции сейчас актуальны и какие продукты лучше использовать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие тренды макияжа глаз будут актуальны зимой 2024-2025.

Зеркальный блеск на веках

Чтобы получить такой эффект, нужно будет использовать прозрачный или мерцающий блеск для глаз в зависимости от желаемого результата. Для дополнительного эффекта нанесите поверх блеска мерцающую пудру. Этот образ идеально подходит для сезона вечеринок.

Тренды макияжа на зиму 2025: 5 идей, которые легко повторить в домашних условиях

Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

Теплые смоки айс

Теплые тона в тренде осенью и зимой. Если вы хотите более теплый, немного более мягкий взгляд на классические смоки айс, вы не ошибетесь с темно-коричневыми тенями для век. Просто нанесите немного более светлый оттенок на центр века и возьмите темно-коричневый и растушуйте его во внешнем уголке глаза для эффекта дымчатого глаза.

Тренды макияжа на зиму 2025: 5 идей, которые легко повторить в домашних условиях

Жасмин Тукс (фото: instagram.com/jastookes)

Синие тени

Темно-синий или, как его еще называют, цвет нави сейчас везде. От ногтей до трикотажа - люди не могут насытиться этим шикарным зимним оттенком. Выберите темно-синие тени для век, чтобы полностью раскрыться на вечеринке. Также можно попробовать темно-синюю подводку для глаз.

Тренды макияжа на зиму 2025: 5 идей, которые легко повторить в домашних условиях

Тренды макияжа на зиму 2025: 5 идей, которые легко повторить в домашних условиях

Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Несколько слоев туши

В этом сезоне можно отказаться от сложных образов с тенями для век и вместо этого сосредоточиться на ресницах. Нанесите несколько слоев туши для четкого завершения и сочетайте свой минимальный образ макияжа глаз с яркой красной помадой.

Тренды макияжа на зиму 2025: 5 идей, которые легко повторить в домашних условиях

Тайлинн Нгуйен (фото: instagram.com/tylynnnguyen)

Выделение внутреннего уголка глаза

Если вы хотите добавить немного блеска вашим глазам без лишнего драматизма, то этот тренд для вас. Просто возьмите мерцающие кремовые или жидкие тени для век и нанесите небольшое количество на внутренний уголок глаз, чтобы сделать их более выразительными. Это действительно так просто.

Тренды макияжа на зиму 2025: 5 идей, которые легко повторить в домашних условиях

Мона (фото: instagram.com/monamali_)

Ранее стилист назвала самые модные оттенки и дала советы, с чем сочетать цвет бургунди.

Также посмотрите, как сделать стрелку тенями.

Для написания публикации были использованы Instagram-страницы: Hailey Rhode Baldwin Bieber, Jasmine Tookes, DUA LIPA, TyLynn, MONA.

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