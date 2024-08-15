Тренди чоловічої моди на осінь 2024: що носити, щоб бути "на стилі"

Мінімалізм

Філософія мінімалізму залишається актуальною восени 2024 року. Вибирайте базові речі: чорні штани прямого крою, блакитні джинси, однотонні футболки, светри пастельних відтінків.

Прості форми, чисті лінії та нейтральні кольори створюють стильні та елегантні образи. Одяг зі строгими силуетами та мінімумом декору дозволить вам виглядати стримано та модно.

Стильний образ на кожен день (фото: instagram.com/giuse_laguardia)

Варіант образу на осінь (фото: instagram.com/ganggaadhitya)

Варіант на теплу осінь (фото: instagram.com/ganggaadhitya)

Варіант на теплу осінь (фото: instagram.com/ganggaadhitya)

Класичний костюм

Класичні чоловічі костюми завжди в моді. У 2024 році вони будуть доповнені сучасними деталями та тканинами, але при цьому збережуть свою елегантність та статусність.

У моді як костюми з приталеними піджаками та завуженими брюками, так і моделі в стилі оверсайз. Найактуальніший колір сезону - коричневий та його відтінки.

Стильний образ в офіс (фото: instagram.com/giuse_laguardia)

Стильний образ на свято (фото: instagram.com/giuse_laguardia)

Спортивний стиль

Якщо ви втомилися від класики, зверніть увагу на спортивний стиль, який продовжує набирати популярності серед чоловіків. Комфортні спортивні костюми з якісних тканин поєднують у собі зручність та стиль.

Вибирайте яскраві кольори та нестандартні фасони, щоб виглядати динамічно та сучасно.

Спортивний стиль теж у тренді (фото: instagram.com/nealjolly)

Спортивний стиль теж у тренді (фото: instagram.com/nealjolly)

Шкіра

В 2024 році шкіряні вироби стануть особливо популярними серед чоловіків.

Шкіряні куртки, штани, рюкзаки та аксесуари допоможуть створити стильний образ. Класичний чорний або яскраві відтінки шкіри додадуть вам частку сміливості й індивідуальності.

Стильний образ на кожен день (фото: instagram.com/giuse_laguardia)

Зверніть увагу на аксесуари (фото: instagram.com/ganggaadhitya)

Підберіть шкіряне взуття (фото: instagram.com/nealjolly)

Оверсайз

Вільні силуети та об'ємні речі - ще один важливий тренд чоловічої моди на 2024 рік. Оверсайз передбачає великі розміри, що створює відчуття легкості та свободи.

Вибирайте об'ємні светри, бомбери та пальта для створення модного та сучасного багатошарового образу.

Оверсайз у тренді (фото: instagram.com/nealjolly)

Варіант луку на осінь (фото: instagram.com/nealjolly)

Варіант луку на осінь (фото: instagram.com/nealjolly)