Тренды мужской моды на осень 2024 года: что носить, чтобы быть "на стиле"

Минимализм

Философия минимализма остается актуальной осенью 2024 года. Выбирайте базовые вещи: черные штаны прямого кроя, голубые джинсы, однотонные футболки, свитера пастельных оттенков.

Простые формы, чистые линии и нейтральные цвета создают стильные и элегантные образы. Одежда со строгими силуэтами и минимумом декора позволит вам выглядеть сдержанно и модно.

Стильный образ на каждый день (фото: instagram.com/giuse_laguardia)

Вариант образа на осень (фото: instagram.com/ganggaadhitya)

Вариант на теплую осень (фото: instagram.com/ganggaadhitya)

Вариант на теплую осень (фото: instagram.com/ganggaadhitya)

Классический костюм

Классические мужские костюмы всегда в моде. В 2024 году они будут дополнены современными деталями и тканями, сохраняя свою элегантность и статусность.

В моде как костюмы с приталенными пиджаками и зауженными брюками, так и модели в стиле оверсайз. Самый актуальный цвет сезона - коричневый и его оттенки.

Стильный образ в офис (фото: instagram.com/giuse_laguardia)

Стильный образ на праздник (фото: instagram.com/giuse_laguardia)

Спортивный стиль

Если вы устали от классики, обратите внимание на спортивный стиль, который продолжает набирать популярность среди мужчин. Комфортные спортивные костюмы из качественных тканей сочетают в себе удобство и стиль.

Выбирайте яркие цвета и нестандартные фасоны, чтобы выглядеть динамично и современно.

Спортивный стиль тоже в тренде (фото: instagram.com/nealjolly)

Спортивный стиль тоже в тренде (фото: instagram.com/nealjolly)

Кожа

В 2024 году кожаные изделия станут особенно популярными среди мужчин.

Кожаные куртки, брюки, рюкзаки и аксессуары помогут создать стильный образ. Классический черный или яркие оттенки кожи добавят вам долю смелости и индивидуальности.

Стильный образ на каждый день (фото: instagram.com/giuse_laguardia)

Обратите внимание на аксессуары (фото: instagram.com/ganggaadhitya)

Подберите кожаную обувь (фото: instagram.com/nealjolly)

Оверсайз

Свободные силуэты и объемные вещи - еще один важный тренд мужской моды на 2024 год. Оверсайз предполагает большие размеры, что создает ощущение легкости и свободы.

Выбирайте объемные свитера, бомберы и пальто для создания модного и современного многослойного образа.

Оверсайз в тренде (фото: instagram.com/nealjolly)

Вариант лука на осень (фото: instagram.com/nealjolly)

Вариант лука на осень (фото: instagram.com/nealjolly)