Кайлі Дженнер знялася у рукавичках українського бренду для британського Vogue (фото)

Світська левиця і відома американська телезірка Кайлі Дженнер з'явилася на обкладинці Vogue, обравши для одного з образів елегантні рукавички від українського бренду.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram British Vogue.

На обкладинці знаменитість з'явилася на тлі зелених кущів з жовтими і білими трояндами. Вона обрала синю сукню з довгими рукавами, витончено відкривши ногу і оголивши плечі.

Волосся інфлюенсерка залишила розпущеним, а образ доповнили довгі сережки і бездоганний макіяж у коричневих відтінках.

Кайлі також була одягнена в елегантне боді, шифонову накидку та ефектне пальто з пір'я.

На одній зі світлин Дженнер позувала в рукавичках від українського бренду ZHILYOVA. Вона обрала білі аксесуари Nirvana, вартістю 4 тисячі гривень.

Цей бренд заснувала у 2014 році дизайнерка Валерія Жилєва, а одяг ZHILYOVA вже з'являвся в таких глянцевих виданнях, як Playboy, XXL, Cosmopolitan, Elle, Pink і Joy. На знімку Кайлі була в сукні з паєтками і з оригінальною зачіскою.

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/britishvogue)

До слова, красуня не лише обрала розкішне вбрання для себе, а й зробила стильні знімки разом із дітьми.

В інтерв'ю вона зізналася, що двічі страждала від післяпологової депресії. За її словами, після останніх пологів вона переживала так сильно, що часто телефонувала матері, плакала і казала, що не може запам'ятати ім'я свого сина.

Кайлі пояснює, що її два епізоди депресії були пов'язані з раннім віком під час вагітності. Проте, зараз вона хоче повністю зосередитися на моді.

В останні сезони світська левиця почала відвідувати Тижні моди, які приносять їй величезне задоволення.