Дизайнери показали, яку підлогу варто вибрати під час ремонту у 2024 році: стильні варіанти

Мозаїчна плитка

Дизайнер Кетрін Еберт розповіла, що мозаїчна плитка з геометричними візерунками чудово підійде для ванних кімнат.

Різноколірні мармурові мозаїки додають простору життєвої сили, особливо в тих місцях, де неможливо використовувати килими.

Мозаїчна плитка (фото: Freepik)

Паркет в стилі артдеко

Додавання вставок та геометричних візерунків дозволить створити атмосферу артдеко, яка надає відчуття величі.

За словами дизайнера Лорен Салліван, це створює ностальгічний, але сучасний настрій в просторі.

Паркет в стилі артдеко (фото: homesandgardens)

Підлога з натуральних матеріалів

Фахівець зазначила, що у 2024 році ключовим трендом у підлоговому покритті стає "автентична обробка та сировина".

Створити мінімалістичний дизайн, який гармонійно поєднується з сучасними меблями, можна завдяки використанню теплих та матових металів.

Підлога з натуральних матеріалів (фото: homesandgardens)

Різноколірна плитка

Використання різнобарвної плитки для підлоги додає яскравості та оригінальності кімнаті.

Зараз можна знайти величезний вибір плиток, які вражають своїми кольорами та формами.

Різнокольорова плитка (фото: homesandgardens)

Сільська деревина

У 2024 році також популярним буде сільський дизайн інтер'єру. Дизайнери кажуть, що натуральна, недосконала деревина, яка витримує щоденне зношування, надає приміщенню особливого шарму та неповторності.

Дерев'яна підлога (фото: homesandgardens)