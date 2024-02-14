Дизайнери показали, яку підлогу варто вибрати під час ремонту у 2024 році: стильні варіанти

Зазвичай під час ремонту усі зосереджуються на виборі меблів, кольорів стін і декоративних елементів. Однак, не приділяють важливої уваги вибору підлоги. У 2024 році в моді буде особливе покриття, яке стане ключовим елементом дизайну оселі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes & Gardens.
Дизайнер Кетрін Еберт розповіла, що мозаїчна плитка з геометричними візерунками чудово підійде для ванних кімнат.
Різноколірні мармурові мозаїки додають простору життєвої сили, особливо в тих місцях, де неможливо використовувати килими.
Додавання вставок та геометричних візерунків дозволить створити атмосферу артдеко, яка надає відчуття величі.
За словами дизайнера Лорен Салліван, це створює ностальгічний, але сучасний настрій в просторі.
Фахівець зазначила, що у 2024 році ключовим трендом у підлоговому покритті стає "автентична обробка та сировина".
Створити мінімалістичний дизайн, який гармонійно поєднується з сучасними меблями, можна завдяки використанню теплих та матових металів.
Використання різнобарвної плитки для підлоги додає яскравості та оригінальності кімнаті.
Зараз можна знайти величезний вибір плиток, які вражають своїми кольорами та формами.
У 2024 році також популярним буде сільський дизайн інтер'єру. Дизайнери кажуть, що натуральна, недосконала деревина, яка витримує щоденне зношування, надає приміщенню особливого шарму та неповторності.
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