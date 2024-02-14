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Дизайнеры показали, какой пол следует выбрать во время ремонта в 2024 году: стильные варианты

Какие полы в моде в 2024 году (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно при ремонте все сосредотачиваются на выборе мебели, цветов стен и декоративных элементов. Однако, не уделяют важного внимания выбору полов. В 2024 году в моде будет особенное покрытие, которое станет ключевым элементом дизайна дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.

Мозаичная плитка

Дизайнер Кэтрин Эберт рассказала, что мозаичная плитка с геометрическими узорами отлично подойдет для ванных комнат.

Разноцветные мраморные мозаики придают простору жизненной силы, особенно в тех местах, где невозможно использовать ковры.

Мозаичная плитка (фото: Freepik)

Паркет в стиле артдеко

Добавление вставок и геометрических узоров позволит создать атмосферу артдеко, которая придает ощущение величия.

По словам дизайнера Лорен Салливан, это создает ностальгическое, но современное настроение в пространстве.

Паркет в стиле артдеко (фото: homesandgardens)

Полы из натуральных материалов

Специалист отметила, что в 2024 году ключевым трендом в напольном покрытии становится "аутентичная обработка и сырье".

Создать минималистичный дизайн, гармонично сочетающийся с современной мебелью, можно благодаря использованию теплых и матовых металлов.

Полы из натуральных материалов (фото: homesandgardens)

Разноцветная плитка

Использование разноцветной плитки придает яркости и оригинальности комнате.

Сейчас можно найти огромный выбор плиток, поражающих своими цветами и формами.

Разноцветная плитка (фото: homesandgardens)

Деревенская древесина

В 2024 году также популярен сельский дизайн интерьера. Дизайнеры говорят, что натуральная, несовершенная древесина, которая выдерживает ежедневный износ, придает помещению особый шарм и неповторимость.

Деревянный пол (фото: homesandgardens)

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