Дизайнеры показали, какой пол следует выбрать во время ремонта в 2024 году: стильные варианты

Обычно при ремонте все сосредотачиваются на выборе мебели, цветов стен и декоративных элементов. Однако, не уделяют важного внимания выбору полов. В 2024 году в моде будет особенное покрытие, которое станет ключевым элементом дизайна дома.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.
Дизайнер Кэтрин Эберт рассказала, что мозаичная плитка с геометрическими узорами отлично подойдет для ванных комнат.
Разноцветные мраморные мозаики придают простору жизненной силы, особенно в тех местах, где невозможно использовать ковры.
Добавление вставок и геометрических узоров позволит создать атмосферу артдеко, которая придает ощущение величия.
По словам дизайнера Лорен Салливан, это создает ностальгическое, но современное настроение в пространстве.
Специалист отметила, что в 2024 году ключевым трендом в напольном покрытии становится "аутентичная обработка и сырье".
Создать минималистичный дизайн, гармонично сочетающийся с современной мебелью, можно благодаря использованию теплых и матовых металлов.
Использование разноцветной плитки придает яркости и оригинальности комнате.
Сейчас можно найти огромный выбор плиток, поражающих своими цветами и формами.
В 2024 году также популярен сельский дизайн интерьера. Дизайнеры говорят, что натуральная, несовершенная древесина, которая выдерживает ежедневный износ, придает помещению особый шарм и неповторимость.
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