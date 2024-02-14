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Дизайнери показали, яку підлогу варто вибрати під час ремонту у 2024 році: стильні варіанти

Середа 14 лютого 2024 17:33
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Дизайнери показали, яку підлогу варто вибрати під час ремонту у 2024 році: стильні варіанти Яка підлога в моді у 2024 році (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай під час ремонту усі зосереджуються на виборі меблів, кольорів стін і декоративних елементів. Однак, не приділяють важливої уваги вибору підлоги. У 2024 році в моді буде особливе покриття, яке стане ключовим елементом дизайну оселі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes & Gardens.

Мозаїчна плитка

Дизайнер Кетрін Еберт розповіла, що мозаїчна плитка з геометричними візерунками чудово підійде для ванних кімнат.

Різноколірні мармурові мозаїки додають простору життєвої сили, особливо в тих місцях, де неможливо використовувати килими.

Дизайнери показали, яку підлогу варто вибрати під час ремонту у 2024 році: стильні варіантиМозаїчна плитка (фото: Freepik)

Паркет в стилі артдеко

Паркет - це позачасовий стиль, який створює відчуття величі, особливо при використанні у великих відкритих приміщеннях.

Дизайнер каже, що цей стиль дерев’яної підлоги буде підтримуватися протягом 2024 року через широку привабливість.

Додавання вставок та геометричних візерунків дозволить створити атмосферу артдеко, яка надає відчуття величі.

За словами дизайнера Лорен Салліван, це створює ностальгічний, але сучасний настрій в просторі.

Дизайнери показали, яку підлогу варто вибрати під час ремонту у 2024 році: стильні варіантиПаркет в стилі артдеко (фото: homesandgardens)

Підлога з натуральних матеріалів

Фахівець зазначила, що у 2024 році ключовим трендом у підлоговому покритті стає "автентична обробка та сировина".

Створити мінімалістичний дизайн, який гармонійно поєднується з сучасними меблями, можна завдяки використанню теплих та матових металів.

Дизайнери показали, яку підлогу варто вибрати під час ремонту у 2024 році: стильні варіантиПідлога з натуральних матеріалів (фото: homesandgardens)

Різноколірна плитка

Використання різнобарвної плитки для підлоги додає яскравості та оригінальності кімнаті.

Зараз можна знайти величезний вибір плиток, які вражають своїми кольорами та формами.

Дизайнери показали, яку підлогу варто вибрати під час ремонту у 2024 році: стильні варіантиРізнокольорова плитка (фото: homesandgardens)

Сільська деревина

У 2024 році також популярним буде сільський дизайн інтер'єру. Дизайнери кажуть, що натуральна, недосконала деревина, яка витримує щоденне зношування, надає приміщенню особливого шарму та неповторності.

Дизайнери показали, яку підлогу варто вибрати під час ремонту у 2024 році: стильні варіантиДерев'яна підлога (фото: homesandgardens)

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