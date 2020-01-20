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Тренд на вышиванки: Жадан поразил рассказом о патриотизме школьников на Донбассе

STYLERЖизнь    20.01.2020 - 20:52
Тренд на вышиванки: Жадан поразил рассказом о патриотизме школьников на Донбассе
Сергей Жадан рассказал о патриотизме школьников на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Сергей Жадан растрогал сеть историей о патриотизме школьников на Донбассе

Сергей Жадан рассказал о патриотизме школьников, которые живут на Донбассе. Украинский писатель вспомнил, как приехал в Станицу Луганскую 1 сентября и увидел там школьников в вышиванках.

Когда Жадан был на территории местной школы, то заметил, что дети начали сходиться на занятия, и на них были надеты вышиванки. После этого он поговорил с директором учебного заведения и решил выяснить, не она ли дала распоряжение, чтобы дети специально надели вышиванки, и показали, как они любят Украину.

Но директор ему заявила, что она не имеет к этому никакого отношения, и детям нравится носить вышиванки. По ее словам, у школьников тренд на лучшую вышиванку.

В интервью журналистке Янине Соколовой Жадан заявил о том, что, если дети сами желают продемонстрировать свой патриотизм, значит еще не все потеряно.

Сергей Жадан дал интервью Янине Соколовой (видео: YouTube)

Напомним в школах будут по-новому изучать украинский язык. В новом законе об образовании, который Верховная Рада приняла 16 января, предусмотрены разные модели изучения украинского языка.

Ранее сообщалось о том, что в украинских школах введут новую должность. Так в учебных заведениях появятся карьерные советники, которые помогут ученикам определиться со своей будущей профессией.

Министр образования Анна Новосад заявила, что у старшеклассников отсутствует профориентация и это большая проблема.

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