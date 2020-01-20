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Тренд на вишиванки: Жадан вразив розповіддю про патріотизм школярів на Донбасі

STYLERЖиття    20.01.2020 - 20:52
Тренд на вишиванки: Жадан вразив розповіддю про патріотизм школярів на Донбасі
Сергій Жадан розповів про патріотизм школярів на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

Сергій Жадан зворушив мережу історією про патріотизм школярів на Донбасі

Сергій Жадан розповів про патріотизм школярів, які живуть на Донбасі. Український письменник згадав, як приїхав в Станицю Луганську 1 вересня і побачив там школярів у вишиванках.

Коли Жадан був на території місцевої школи, то помітив, що діти почали сходитися на заняття, і на них були одягнуті у вишиванки. Після цього він поговорив з директором навчального закладу і вирішив з'ясувати, чи не вона дала розпорядження, щоб діти спеціально одягнули вишиванки, і показали, як вони люблять Україну.

Але директор йому заявила, що вона не має до цього ніякого відношення, і дітям подобається носити вишиванки. За її словами, у школярів тренд на кращу вишиванку.

В інтерв'ю журналістці Яніні Соколової Жадан заявив про те, що, якщо діти самі бажають продемонструвати свій патріотизм, значить ще не все втрачено.

Сергій Жадан дав інтерв'ю Яніні Соколової (відео: YouTube)

Нагадаємо в школах будуть по-новому вивчати українську мову. У новому законі про освіту, який Верховна Рада прийняла 16 січня, передбачені різні моделі вивчення української мови.

Раніше повідомлялося про те, що в українських школах введуть нову посаду. Так в навчальних закладах з'являться кар'єрні радники, які допоможуть учням визначитися зі своєю майбутньою професією.

Міністр освіти Ганна Новосад заявила, що у старшокласників відсутня профорієнтація і це велика проблема.

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