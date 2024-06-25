Тренд сезону. Андре Тан розказав, як зібрати ідеальний джинсовий образ

Як створити модний джинсовий образ

Джинсовий комплект

Найпростіший спосіб приміряти на себе джинсовий образ - це придбати готовий комплект. Не потрібно хвилюватися з підбором верху та низу, шукати вдале поєднання кольорів , адже все вже підібрано за вас. Вам лише залишається додати вдале взуття та аксесуари, щоб підкреслити свій стиль та настрій.

Джинсовий корсет

Якщо ви прагнете створити ефектний та інтригуючий джинсовий образ, спробуйте додати до нього корсет. Він чудово підкреслить ключиці та зону декольте, а підкреслити ефект допоможуть об’ємні кольє, багатошарові намиста або ж помітний кулон на тонкому ланцюжку.

Розслаблений крій для створення вашого комфорту

Вільна посадка та розслаблений крій - зараз залишається актуальним, конкуруючи з жіночними силуетами. Це чудовий варіант для неквапливих прогулянок та комфортних подорожей. Щоб фігура не виглядала безформною, підкресліть талію або поєднуйте широкий низ з облягаючим верхом, радить дизайнер.

Створюйте акценти в образі

Якщо джинсовий образ здається вам нудним, розставте яскраві акценти: додайте кольорове взуття, сумку в тон, ремінь або пасок, головний убор, масивні прикраси та сонцезахисні окуляри.

Не бійтеся поєднувати кольори

Градієнти та принти виглядають сміливо та привертають увагу. При цьому зовсім не обов’язково збирати речі одного комплекту. Наприклад, якщо верх з принтом, то низ хай буде однотонним, дуже класно це виглядає.



