Тренд чи необхідність? Лікар пояснив, чи треба всім приймати вітамін D

Кому треба приймати вітамін D

Це стосується дітей і підлітків (від 1 до 18 років), людей віком 75 років і старше, вагітних, а також людей з переддіабетним станом. Для інших вікових груп рекомендується дотримуватися добових доз, встановлених Інститутом медицини.

Лікар показав, що виявлені переваги та дози, які використовувалися в дослідженнях:



Вік від 1 до 18 років:

Для запобігання рахіту і потенційного зниження ризику інфекцій дихальних шляхів.

Використані дози в дослідженнях варіювалися від 300 до 2000 МО (7,5 до 50 мкг), з приблизною середньою дозою 1200 МО (30 мкг) на день.

Вік 75 років і старше:

Потенційне зниження ризику смертності.

Добові дози, використані в дослідженнях, варіювалися від 400 до 3333 МО (10 до 83 мкг), з приблизною середньою дозою 900 МО (23 мкг) на день.

Вагітні:

Потенційне зниження ризику прееклампсії (стан підвищення тиску під час вагітності), внутрішньоутробної смертності (смерть плода в утробі), передчасних пологів, низької ваги при народженні та неонатальної смертності (смерть немовляти в перші 28 днів життя).

Використані дози в дослідженнях варіювалися від 600 до 5000 МО на день (15 до 125 мкг), з приблизною середньою дозою 2500 МО (63 мкг) на день.

Люди з переддіабетом:

Зниження ризику прогресування до діабету.

Добові дози, використані в дослідженнях, варіювалися від 842 до 7543 МО (21 до 189 мкг), з приблизною середньою дозою 3500 МО на день (88 мкг).

Інші вікові групи повинні дотримуватися рекомендацій, які передбачають прийом