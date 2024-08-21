UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тренд чи необхідність? Лікар пояснив, чи треба всім приймати вітамін D

Фото: Чи треба всім приймати вітамін D (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Для ситуацій, коли можливий позитивний вплив додавання вітаміну D на стан здоров'я, медики рекомендують прийом різних доз залежно від віку і стану.

Чи треба всім приймати вітамін D, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Дмитра Муштина в Instagram.

Кому треба приймати вітамін D 

Це стосується дітей і підлітків (від 1 до 18 років), людей віком 75 років і старше, вагітних, а також людей з переддіабетним станом. Для інших вікових груп рекомендується дотримуватися добових доз, встановлених Інститутом медицини.

Лікар показав, що виявлені переваги та дози, які використовувалися в дослідженнях:

Вік від 1 до 18 років:

  • Для запобігання рахіту і потенційного зниження ризику інфекцій дихальних шляхів.
  • Використані дози в дослідженнях варіювалися від 300 до 2000 МО (7,5 до 50 мкг), з приблизною середньою дозою 1200 МО (30 мкг) на день.

Вік 75 років і старше:

  • Потенційне зниження ризику смертності.
  • Добові дози, використані в дослідженнях, варіювалися від 400 до 3333 МО (10 до 83 мкг), з приблизною середньою дозою 900 МО (23 мкг) на день.

Вагітні:

  • Потенційне зниження ризику прееклампсії (стан підвищення тиску під час вагітності), внутрішньоутробної смертності (смерть плода в утробі), передчасних пологів, низької ваги при народженні та неонатальної смертності (смерть немовляти в перші 28 днів життя).
  • Використані дози в дослідженнях варіювалися від 600 до 5000 МО на день (15 до 125 мкг), з приблизною середньою дозою 2500 МО (63 мкг) на день.

Люди з переддіабетом:

  • Зниження ризику прогресування до діабету.
  • Добові дози, використані в дослідженнях, варіювалися від 842 до 7543 МО (21 до 189 мкг), з приблизною середньою дозою 3500 МО на день (88 мкг).

Інші вікові групи повинні дотримуватися рекомендацій, які передбачають прийом

  • 600 МО (15 мкг) на день для людей віком від 19 до 69 років, та 800 МО (20 мкг) для людей віком від 70 років,
  • 400-600 МО для дітей першого року життя

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ВітаміниЗдоров'яЛікаріПоради