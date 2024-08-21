Тренд или необходимость? Врач объяснил, нужно ли всем принимать витамин D

Кому нужно принимать витамин D

Это касается детей и подростков (от 1 до 18 лет), людей старше 75 лет, беременных, а также людей с преддиабетным состоянием. Для других возрастов рекомендуется соблюдать суточные дозы, установленные Институтом медицины.

Врач показал, что обнаружены преимущества и дозы, которые использовались в исследованиях:



Возраст от 1 до 18 лет:

Во избежание рахита и потенциального снижения риска инфекций дыхательных путей.

Использованные дозы в исследованиях варьировались от 300 до 2000 МЕ (7,5 до 50 мкг) с примерной средней дозой 1200 МЕ (30 мкг) в день.

Возраст 75 лет и старше:

Потенциальное понижение риска смертности.

Суточные дозы, использованные в исследованиях, варьировались от 400 до 3333 МЕ (10 до 83 мкг) с примерной средней дозой 900 МЕ (23 мкг) в день.

Беременные:

Потенциальное снижение риска преэклампсии (состояние повышения давления во время беременности), внутриутробной смертности (смерть плода в утробе), преждевременных родов, низкого веса при рождении и неонатальной смертности (младенческая смерть в первые 28 дней жизни).

Использованные дозы в исследованиях варьировались от 600 до 5000 МЕ в день (15 до 125 мкг) с примерной средней дозой 2500 МЕ (63 мкг) в день.

Люди с преддиабетом:

Снижение риска прогрессирования диабета.

Суточные дозы, использованные в исследованиях, варьировались от 842 до 7543 МЕ (21 до 189 мкг) с примерной средней дозой 3500 МЕ в день (88 мкг).

Другие возрастные группы должны придерживаться рекомендаций, предусматривающих прием