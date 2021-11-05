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До трех лет: монахам Лавры грозит срок за нападение на журналиста

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Київ, Пятница 05 ноября 2021 09:42
До трех лет: монахам Лавры грозит срок за нападение на журналиста Коллаж РБК-Украина: монахам Лавры грозит срок за нападение на журналиста
Автор: Светлана Мащенко

Монахам Киево-Печерской Лавры, совершившим нападение на журналиста во время пожара, случившегося 4 ноября, грозит наказание по статье Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает прессслужба полиции Киева

"По факту препятствования журналистской деятельности у Киево-Печерской Лавры начато уголовное производство", - говорится сообщение.

Детали конфликта в Лавре

Монахи набросились на одного из журналистов, который вел прямой эфир на территории монастыря, освещая пожар. Один из священнослужителей выхватил у репортера смартфон и отказывался его отдавать.

От монаха звучали фразы вроде, "Тебя побить, не?", "Дать по голове". Житель Лавры, назвавший себя брат Арсений, вел себя неадекватно, размахивал руками и призывал не снимать происходящее.

Журналист не растерялся и сразу же обратился в полицию, которая как раз работала на территории монастыря, написав на монахов заявление.

Правоохранители установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.

Теперь по ч. 1 ст. 171 УК Украины "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" монахам грозит наказание.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Что известно о пожаре на территории Лавры

Днем 4 ноября на территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар. Огонь распространился на кровлю мастерской по росписи икон. Благодаря слаженным действиям пожарных, огонь удалось потушить в течение часа.

Во время пожара пострадали три человека. Один из них выпрыгнул из окна второго этажа.

До трех лет: монахам Лавры грозит срок за нападение на журналистаДо трех лет: монахам Лавры грозит срок за нападение на журналиста

Фото: Пожар в Лавре (dsns.gov.ua)

Напомним, что монахи Киево-Печерской Лавры набросились на журналиста с угрозами во время пожара 4 ноября.

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