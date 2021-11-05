До трьох років: ченцям Лаври загрожує термін за напад на журналіста

Ченцям Києво-печерської Лаври, які вчинили напад на журналіста під час пожежі, що трапилася 4 листопада , загрожує покарання за статтею Кримінального кодексу України.

"За фактом перешкоджання журналістській діяльності біля Києво-Печерської Лаври розпочато кримінальне провадження", - говориться повідомлення.

Деталі конфлікту в Лаврі

Ченці накинулися на одного з журналістів, який вів прямий ефір на території монастиря, висвітлюючи пожежу. Один зі священнослужителів вихопив у репортера смартфон і відмовлявся його віддавати.

Від ченця звучали фрази на кшталт, "Тебе побить, нє?", "Дати по голові". Мешканець Лаври, який назвав себе брат Арсеній, поводився неадекватно, розмахував руками і закликав не знімати те, що відбувається.

Журналіст не розгубився і одразу ж звернувся до поліції, яка саме працювала на території монастиря, написавши на ченців заяву.

Правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон.

Тепер за ч. 1 ст. 171 КК України "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" ченцям загрожує покарання.

Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Що відомо про пожежу на території Лаври

Вдень 4 листопада на території Києво-Печерської Лаври сталася пожежа. Вогонь поширився на покрівлю майстерні з розпису ікон. Завдяки злагодженим діям пожежних, вогонь вдалося загасити протягом години.

Під час пожежі постраждало три людини. Одна з них вистрибнула з вікна другого поверху.

Фото: Пожежа в Лаврі (dsns.gov.ua)