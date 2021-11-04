"А вас побить, нє?": монахи горящей Лавры набросились на журналистов

Сегодня, 4 ноября, на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар . Огонь распространился на кровлю мастерской по росписи икон. Журналисты попытались снять происходящее на мобильный телефон, но местные монахи набросились на них и пытались отобрать смартфон.

Это видно на видео, которое опубликовал Telegram-канал " Киев Сейчас ".

"Какие-то агрессивные служители у Киево-Печерской Лавры - пытались отобрать телефон у журналиста Магнолии-ТВ и набросились на него", - говорится в сообщении.

На видео слышно, как журналист просит священнослужителей прокомментировать пожар в Лавре. Один монах сказал, чтобы они шли за ворота, а потом уже другой начал выхватывать телефон из рук.

"А вам не доходит, побить вас, нє?" - сказал монах.

Сообщается, что во время пожара в Лавре пострадали три человека. Один выпрыгнул из окна второго этажа.

Отметим, что к тушению пожара было привлечено 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС. Возгорание началось в 13:45, а через час в 14:45 пожарным удалось все потушить.

Пожар в Лавре (фото: dsns.gov.ua)