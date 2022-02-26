Я требую от мира полностью изолировать РФ, - Кулеба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Киев – наш чудесный, мирный город – пережил еще одну ночь под нападением российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!" – написал министр.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве обстреляли аэропорт Жуляны и снаряд попал в одну из многоэтажек по улице Лобановского.

А также мы писали о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что в ходе вторжения России в Украину готовится масштабная провокация для того, чтобы обвинить украинцев в бесчеловечных действиях.