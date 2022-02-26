RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ, - Кулеба

Автор: Анна Шиканова

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ повністю ізолювати Росію, виганяти послів і знищувати економіку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Дмитро Кулеба опублікував фотографію зруйнованого житлового будинку по вулиці Лобановського в Жулянах, Київ. Він закликав світ повністю ізолювати Росію.

"Київ - наше чудове, мирне місто - пережило ще одну ніч під нападом російських наземних сил і ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищить економіку РФ. Зупиніть військових злочинців РФ!" - написав міністр.

Зруйнований будинок у Жулянах

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві обстріляли аеропорт Жуляни й снаряд потрапив в одну з багатоповерхівок по вулиці Лобановського.

А також ми писали про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що в ході вторгнення Росії в Україну готується масштабна провокація для того, щоб звинуватити українців у нелюдських діях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаобстрелМЗС