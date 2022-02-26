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Я требую от мира полностью изолировать РФ, - Кулеба

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Суббота 26 февраля 2022 09:55
Я требую от мира полностью изолировать РФ, - Кулеба Фото: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир полностью изолировать Россию, выгонять послов и уничтожать экономику РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Дмитрий Кулеба опубликовал фотографию разрушенного жилого дома по улице Лобановского в Жулянах, Киев. Он призвал мир полностью изолировать Россию.

"Киев – наш чудесный, мирный город – пережил еще одну ночь под нападением российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!" – написал министр.

Я требую от мира полностью изолировать РФ, - Кулеба Разрушенный дом в Жулянах

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве обстреляли аэропорт Жуляны и снаряд попал в одну из многоэтажек по улице Лобановского.

А также мы писали о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что в ходе вторжения России в Украину готовится масштабная провокация для того, чтобы обвинить украинцев в бесчеловечных действиях.

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МИД Украины обстрел Дмитрий Кулеба
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