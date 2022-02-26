Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Київ - наше чудове, мирне місто - пережило ще одну ніч під нападом російських наземних сил і ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищить економіку РФ. Зупиніть військових злочинців РФ!" - написав міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві обстріляли аеропорт Жуляни й снаряд потрапив в одну з багатоповерхівок по вулиці Лобановського.

А також ми писали про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що в ході вторгнення Росії в Україну готується масштабна провокація для того, щоб звинуватити українців у нелюдських діях.