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Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ, - Кулеба

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Субота 26 лютого 2022 09:55
Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ, - Кулеба Фото: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ повністю ізолювати Росію, виганяти послів і знищувати економіку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Дмитро Кулеба опублікував фотографію зруйнованого житлового будинку по вулиці Лобановського в Жулянах, Київ. Він закликав світ повністю ізолювати Росію.

"Київ - наше чудове, мирне місто - пережило ще одну ніч під нападом російських наземних сил і ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищить економіку РФ. Зупиніть військових злочинців РФ!" - написав міністр.

Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ, - Кулеба Зруйнований будинок у Жулянах

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві обстріляли аеропорт Жуляни й снаряд потрапив в одну з багатоповерхівок по вулиці Лобановського.

А також ми писали про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що в ході вторгнення Росії в Україну готується масштабна провокація для того, щоб звинуватити українців у нелюдських діях.

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