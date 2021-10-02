Требовали признать их: как проходила спасательная операция украинских военных в Кабуле

Как проводилась операция

Утром 16 сентября, украинские солдаты и сотрудники разведки Украины решили пойти на смелый шаг в неизвестность, а именно лететь в Кабул и эвакуировать почти сто украинцев и афганцев.

Перед отлетом старший офицер сообщил командующему, генералу Кириллу Буданову, что талибы позволили самолету приземлиться в международном аэропорту Кабула, чтобы эвакуировать людей. В частности, они уверяли, что весь процесс займет всего несколько часов.

Военные забрали с собой 96 истощенных афганцев, в том числе группу студентов из университета и 3-летнего мальчика, который был ранен во время теракта в прошлом месяце.

Рассказали об украинской спасательной операции из Кабула (nytimes.com)

Наибольшим риском было идти на переговоры с правительством Талибана, который борется с внутренним разделением, бюрократическим хаосом и неконтролируемой склонностью к насилию. Поэтому несколько дней он отказывался увольнять людей и постоянно менял условия сделки об эвакуации. Самое важное, он требовал официального признания от украинского правительства.

Однако, уже в четверг, эвакуированные прибыли в Киев, после того, как многие потеряли надежду на спасение.

По словам 38-летнего Харими, он ждал эвакуации полтора месяца. В Киев его эвакуировали с шестью членами семьи, включая маленькую дочь.

В первые недели после того, как 15 августа Кабул попал под контроль талибов, некоторые страны объединились и попытались вытащить десятки тысяч афганцев.

Мало стран были готовы поставить под угрозу собственные самолеты и военных. Но Украина - закаленная годами войны в Донбассе. Поэтому украинские военные самолеты прибыли одними из первых, чтобы помочь с эвакуацией.

"Большинство стран Запада, по моему мнению, не будут идти на такие риски. Мы живем с войной семь лет, поэтому наше понимание опасности - другое", - сказал генерал Буданов.

Какая проблема возникла

Когда самолет приземлился в Кабуле, представители талибов объявили, что не позволят эвакуированным покинуть страну без письменного обращения украинского правительства в адрес "Исламского эмирата Афганистана".

"Это можно было бы трактовать как акт признания их правительства, что мы категорически отказываемся делать", - сказал генерал Буданов.

Самолет вернулся в Киев, прежде чем снова вылететь в Кабул 19 сентября. Команда на местах и официальные лица в Украине вели напряженные переговоры с постоянно меняющимся составом чиновников Талибана.

Рассказали об украинской спасательной операции из Кабула (twitter.com/ZelenskyyUa)

Как рассказал один из украинских офицеров, сложность заключалась в том, что не было иерархического авторитета. Поэтому на решение каждого вопроса ушло так много времени.

В частности, украинцы составили печатный список имен эвакуированных лиц, выделенных разным цветом. Талибан отказался принять список и требовали, чтобы он был черно-белым.

Кроме того, четыре дня и ночи, которые украинская команда провела на чартерном коммерческом авиалайнере, были комфортными, чем жизнь на передовой в Донбассе. Почти неделю они просыпались каждый день в шесть утра, надеясь сесть на рейс и ждали в аэропорту.

Эвакуирован 36-летний мужчина, который ранее работал в афганских спецслужбах и учился в США, рассказал, что представители талибов дважды звонили ему и угрожали. Человек менял свое местонахождение каждые 24 часа по соображениям безопасности.

Когда миссия почти провалилась

Спасательная миссия почти провалилась в среду вечером, когда сотрудники службы безопасности в аэропорту заявили, что самолет должен вылететь за 30 минут без эвакуированных.

Украинские чиновники не сообщали подробностей о том, как они преодолели это препятствие, но ссылались на помощь Турции, Пакистана и Катара, а также посла в Украине от предыдущего правительства Афганистана Вали Монавара.

Самолет с эвакуированными сошел под темное небо в Киеве вечером в четверг. Работники Красного Креста ждали в закрытом терминале в аэропорту с одеялами и чаем, чтобы защитить эвакуированных от холода. Эвакуированные афганцы даже не представляли, что окажутся в безопасности.

Почти два десятка человек, которые были в списке эвакуированных, остались в Афганистане. Все потому, что им не хватало соответствующих документов. Всего Украина эвакуировала из Афганистана более 700 человек.