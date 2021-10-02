Вимагали визнати їх: як проходила рятувальна операцію українських військових у Кабулі

Як проводилася операція

Вранці 16 вересня, українські солдати та співробітники розвідки України вирішили піти на сміливий крок у невідомість, а саме летіти до Кабула та евакуювати майже сто українців та афганців.

Перед відльотом старший офіцер повідомив командувачу, генералу Кирилу Буданову, що таліби дозволили літаку приземлитися в міжнародному аеропорту Кабула, щоб евакуювати людей. Зокрема, вони запевняли, що весь процес займе всього кілька годин.

Військові забрали з собою 96 виснажених афганців, у тому числі групу студентів з університету та 3-річного хлопчика, який був поранений під час теракту минулого місяця.

Розповіли про українську рятувальну операцію з Кабула (nytimes.com)

Найбільшим ризиком було йти на переговори з урядом Талібану, який бореться з внутрішнім поділом, бюрократичним хаосом та неконтрольованою схильністю до насильства. Тому кілька днів він відмовлявся звільняти людей та постійно змінював умови угоди про евакуацію. Найважливіше, він вимагав офіційного визнання від українського уряду.

Однак, вже в четвер, евакуйовані прибули до Києва, після того, як багато хто втратив надію на порятунок.

За словами 38-річного Харімі, він чекав на евакуацію півтора місяця. До Києва його евакуювали з шістьма членами сім'ї, включаючи маленьку дочку.

У перші тижні після того, як 15 серпня Кабул потрапив під контроль талібів, деякі країни об’єдналися і спробували витягнути десятки тисяч афганців.

Мало країн були готові поставити під загрозу власні літаки та військових. Але Україна – загартована роками війни в Донбасі. Тому українські військові літаки прибули одними з перших, щоб допомогти з евакуацією.

"Більшість країн Заходу, на мою думку, не будуть йти на такі ризики. Ми живемо з війною сім років, тому наше розуміння небезпеки - інше", - сказав генерал Буданов.

Яка проблема виникла

Коли літак приземлився в Кабулі, представники талібів оголосили, що не дозволять евакуйованим покинути країну без письмового звернення українського уряду на адресу "Ісламського емірату Афганістану".

"Це можна було б трактувати як акт визнання їхнього уряду, що ми категорично відмовляємось робити", - сказав генерал Буданов.

Літак повернувся до Києва, перш ніж знову вилетіти до Кабула 19 вересня. Команда на місцях та офіційні особи в Україні вели напружені переговори з постійно мінливим складом чиновників Талібану.

Розповіли про українську рятувальну операцію з Кабула (twitter.com/ZelenskyyUa)

Як розповів один з українських офіцерів, складність полягала в тому, що не було ієрархічного авторитету. Тому на розв'язання кожного питання пішло так багато часу.

Зокрема, українці склали друкований список імен евакуйованих осіб, виділених різним кольором. Талібан відмовився прийняти список та вимагали, щоб він був чорно-білим.

Окрім того, чотири дні та ночі, які українська команда провела на чартерному комерційному авіалайнері, були комфортнішими, ніж життя на передовій у Донбасі. Майже тиждень вони прокидалися щодня о шостій ранку, сподіваючись сісти на рейс і чекали в аеропорту.

Евакуйований 36-річний чоловік, який раніше працював у афганських спецслужбах і навчався у США, розповів, що представники талібів двічі телефонували йому та погрожували. Чоловік змінював своє місцеперебування кожні 24 години з міркувань безпеки.

Коли місія майже провалилася

Рятувальна місія майже провалилася у середу ввечері, коли співробітники служби безпеки в аеропорту заявили, що літак повинен вилетіти за 30 хвилин без евакуйованих.

Українські чиновники не повідомляли подробиць про те, як вони подолали цю перешкоду, але посилалися на допомогу Туреччини, Пакистану та Катару, а також посла в Україні від попереднього уряду Афганістану Валі Монавара.

Літак з евакуйованими зійшов під темне небо у Києві ввечері в четвер. Працівники Червоного Хреста чекали в закритому терміналі в аеропорту з ковдрами та чаєм, щоб захистити евакуйованих від холоду. Евакуйовані афганці навіть не уявляли, що опиняться в безпеці.

Майже два десятки людей, які були у списку евакуйованих, залишилися в Афганістані. Все тому, що їм не вистачало відповідних документів. Загалом Україна евакуювала з Афганістану понад 700 осіб.