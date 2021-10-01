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В Афганистане женщины вышли на акцию протеста за свои права

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Афганистан, Пятница 01 октября 2021 04:04
В Афганистане женщины вышли на акцию протеста за свои права Фото: в Афганистане женщины вышли на акцию протеста за свои права (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Афганистане женщины вышли на акцию протеста за свои права. Они требуют, чтобы радикалы восстановили женщин на рабочих местах и позволили девушкам и девочкам вернуться в школы и университеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AAMAJ.

Десятки жительниц Кабула вышли на акцию протеста против различных ограничительных мер в отношении афганских женщин, которые вводятся захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан".

Основные требования афганок заключаются в том, чтобы радикалы восстановили женщин на рабочих местах и позволили девушкам и девочкам вернуться в школы и университеты.

А главными лозунгами участниц митинга стали "Женщины не должны быть маргинализованны!" и "Стигматизация женщин - это стигматизация всех людей".

В целом демонстрация прошла мирно, однако боевики движения стреляли в воздух для разгона участниц несанкционированной акции.

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