В Афганистане женщины вышли на акцию протеста за свои права. Они требуют, чтобы радикалы восстановили женщин на рабочих местах и позволили девушкам и девочкам вернуться в школы и университеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AAMAJ .

Десятки жительниц Кабула вышли на акцию протеста против различных ограничительных мер в отношении афганских женщин, которые вводятся захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан".

Основные требования афганок заключаются в том, чтобы радикалы восстановили женщин на рабочих местах и позволили девушкам и девочкам вернуться в школы и университеты.

А главными лозунгами участниц митинга стали "Женщины не должны быть маргинализованны!" и "Стигматизация женщин - это стигматизация всех людей".

В целом демонстрация прошла мирно, однако боевики движения стреляли в воздух для разгона участниц несанкционированной акции.