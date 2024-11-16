Треба знати кожному: 5 поширених міфів про цукровий діабет

Діабет стає все дедалі поширеною хворобою серед людей у всьому світі. Тому навколо цієї хвороби вирує багато міфів, які викликають непорозуміння та хибні уявлення.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні фактори, які призводять до розвитку хвороби та які симптоми не можна ігнорувати.

5 міфів про діабет

Людям з діабетом не можна їсти вуглеводи

За словами нутриціолога та фізіолога Ольги Дорош, вуглеводи - це основне

джерело енергії, чудове джерело вітамінів групи B, мінералів, харчових волокон. Тому відмовлятися від них повністю не потрібно.

Зокрема, варто надавати перевагу лише складним.

Діабетикам заборонено їсти солодке

Це доволі поширений міф, у який досі вірить багато людей. При діабеті солодощі можна їсти, питання лише в кількості.

Цукор, цукерка до чаю чи шматочок торта самі по собі не викликають діабет. Важливо, щоб солодощі були частиною харчування, а не її основою.

При діабеті не можна їсти фрукти

Міф виник через думку "там же фруктоза, природні цукри". Насправді це інше, ніж додані цукри.

У фруктах є не лише цукор, а й клітковина, вітаміни та мінерали.

"Британська асоціація діабету (BDA) наголошує, що люди з діабетом повинні включати фрукти до збалансованої дієти", - йдеться у повідомленні.

Банани й виноград не можна їсти

Експерт зазначила, що в сучасних рекомендаціях з харчування для людей з діабетом цієї поради немає.

"А якщо банан поєднуємо в прийомі їжі з білком чи жиром, наприклад, горішками, просто заспокою тих, хто зважає на ГІ - він буде нижчим, їжте на здоров'я", - додала Дорош.

Є спеціальна дієта для людей з діабетом

Насправді хворі на діабет мають їсти так, як і звичайні люди, збалансовано включаючи всі 5 груп продуктів.

Як захиститись від діабету

Дієтолог Наталія Самойленко зазначила, що потрібно правильно харчуватись. Потрібно їсти цільну їжу, а не оброблені продукти.

Включіть в раціон більше свіжих овочів та фруктів Зменшіть доданий цукор, солі та рафіновані вуглеводи в раціоні.

Окрім того, варто слідкувати за вагою тіла - займайтесь фізичними навантаженнями та уникати стресів.

Також потрібно стежити за рівнем глюкози у крові та відмовтесь від шкідливих звичок.

До перших ознак діабету 2-типу дієтолог віднесла:

сухість у роті та підвищена спрага

﻿﻿часте сечовипускання

﻿﻿сильна втома

﻿﻿підвищений апетит

﻿﻿затуманення зору

﻿﻿оніміння рук та ніг, відчуття "повзання мурашок"

﻿﻿часті інфекції, особливо сечовидільних шляхів та шкіри

﻿﻿погане загоєння ран

"Цукровий діабет 2 типу можна контролювати, але краще його не допустити! Харчуйтесь правильно, спіть не менше 7 годин, займайтеся фізичною активністю і будьте здорові", - додала експерт.