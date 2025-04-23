Не треба купувати скраби: інгредієнт, який видаляє мертві клітини шкіри, не пошкоджуючи її

Який продукт працює як скраб

Певні продукти з магазинів можуть бути шкідливими для певних типів шкіри, особливо для атопічної або особливо багато чутливої ​​​​шкіри. Але, незважаючи на те, що вони не дуже відомі, у нас є природні засоби, які можуть виконувати ці самі функції, не пошкоджуючи шкіру.

Коли ми шукаємо ніжні рішення для догляду за нашою шкірою, ексфоліанти можуть прямо протистояти нашій меті. Однак інгредієнти, які входять до складу певних косметичних засобів, починають набувати слави своєю м’якістю. Це мигдальна кислота.

Мигдальна кислота - це ексфоліант, який можна витягти як синтетичним, так і природним шляхом, зокрема з гіркого мигдалю. Сприяє оновленню клітин через процес відлущування. Він виконує ті ж функції, що й інші AHA, але з набагато більшою м’якістю. Таким чином розриваються зв’язки мертвих або тьмяних клітин шкіри, які відшаровуються та видаляються. Його ніжність також полягає в розмірі його молекул, які значно більші, ніж у інших AHA, і змушують їх проникати повільніше. Крім того, він здатний переходити з водорозчинного шару в жиророзчинний шар шкіри.

Переваги мигдальної кислоти

Є багато переваг, які можна знайти у використанні мигдальної кислоти. Вона допомагає вирівняти текстуру шкіри, що допомагає зменшити появу зморшок і тонких ліній. Також помітно усуває сліди сонячних променів, вирівнюючи тон шкіри. З іншого боку, вона також підтримує архітектуру шкіри, роблячи її більш гнучкою та еластичною.

Для якої шкіри підійде мигдальна кислота?

Експерти, наприклад сайт Paula's Choice Skincare, зазначають, що мигдальна кислота підходить для всіх типів шкіри. Однак, якщо у вас атопічна або особливо чутлива шкіра, вона вам ідеально підійде. Також особливо підходить для людей із сухою шкірою.

Згідно з останніми дослідженнями, у високих концентраціях мигдальна кислота може сприяти появі здорового шкірного сала. Крім того, він не протипоказаний для жирної шкіри, оскільки жодне дослідження не вказує на його шкідливість для цього типу шкіри. Догляд за шкірою необхідний для здорової шкіри. Такі досягнення, як відкриття властивостей мигдальної кислоти, роблять процедуру догляду за шкірою більш повною та дружньою до шкіри.