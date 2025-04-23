Не надо покупать скрабы: ингредиент, который удаляет мертвые клетки кожи, не повреждая ее

Какой продукт работает как скраб

Определенные продукты из магазинов могут быть вредными для определенных типов кожи, особенно для атопической или особенно много чувствительной кожи. Но, несмотря на то, что они не очень известны, у нас есть природные средства, которые могут выполнять эти же функции, не повреждая кожу.

Когда мы ищем нежные решения для ухода за нашей кожей, эксфолианты могут прямо противостоять нашей цели. Однако ингредиенты, которые входят в состав определенных косметических средств, начинают приобретать славу своей мягкостью. Это миндальная кислота.

Миндальная кислота - это эксфолиант, который можно извлечь как синтетическим, так и естественным путем, в частности из горького миндаля. Способствует обновлению клеток через процесс отшелушивания. Он выполняет те же функции, что и другие AHA, но с гораздо большей мягкостью. Таким образом разрываются связки мертвых или тусклых клеток кожи, которые отслаиваются и удаляются. Его нежность также заключается в размере его молекул, которые значительно больше, чем у других AHA, и заставляют их проникать медленнее. Кроме того, он способен переходить из водорастворимого слоя в жирорастворимый слой кожи.

Преимущества миндальной кислоты

Есть много преимуществ, которые можно найти в использовании миндальной кислоты. Она помогает выровнять текстуру кожи, что помогает уменьшить появление морщин и тонких линий. Также заметно устраняет следы солнечных лучей, выравнивая тон кожи. С другой стороны, она также поддерживает архитектуру кожи, делая ее более гибкой и эластичной.

Для какой кожи подойдет миндальная кислота?

Эксперты, например сайт Paula's Choice Skincare, отмечают, что миндальная кислота подходит для всех типов кожи. Однако, если у вас атопическая или особо чувствительная кожа, она вам идеально подойдет. Также особенно подходит для людей с сухой кожей.

Согласно последним исследованиям, в высоких концентрациях миндальная кислота может способствовать появлению здорового кожного сала. Кроме того, он не противопоказан для жирной кожи, поскольку ни одно исследование не указывает на его вредность для этого типа кожи. Уход за кожей необходим для здоровой кожи. Такие достижения, как открытие свойств миндальной кислоты, делают процедуру ухода за кожей более полной и дружественной к коже.