"Треба бути реалістами": міністр освіти зробив важливу заяву для батьків перед новим навчальним роком

За словами міністра, якщо вночі була тривога, ви з дитиною були в укритті, а зранку вже уроки, то можна дозволити дитині пропустити перше заняття.

"На моє переконання, якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Це нормально пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше. Наприклад, на платформі Всеукраїнської школи онлайн", - написав він.

Пояснення цьому дуже просте: втомлена дитина навряд зможе сприймати матеріал на уроці та мати необхідний рівень концентрації.

"Якщо ж учень чи учениця пропускає самостійну чи контрольну, треба надавати можливість доскласти цю роботу. І загалом варто у навчальному процесі фокусуватися на головному, використовуючи усі переваги академічної свободи", - радить міністр педагогам.

Він також наголосив на тому, що під час дистанційного навчання в разі оголошення повітряної тривоги в будь-якому регіоні України вчитель чи учень мають право перервати урок і спуститися в укриття.

Лісовий наголошує, що це питання про ментальне здоров'я і школярів, і педагогів.

"Усім зараз важко. Війна стосується кожного з нас. Привносить зміни у життя, у його різні сфери. Додається навантаження, якого б у мирний час не було. Тому зараз як ніколи важливо берегти свій ресурс та одне одного", - пояснює очільник МОН.

Як буде проходити навчальний рік 2023/24

У МОН пропонують три формати навчання:

очно (лише в навчальному закладі)

дистанційно (лише вдома)

змішано (і вдома, і в навчальному закладі)

Форма організації освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті та визначається рішенням військово-цивільних адміністрацій. Крім того, рішення ухвалюють за участю батьків.

Якщо батьки не погоджуються з очною формою навчання, вони можуть обрати для своєї дитини іншу форму здобуття освіти: дистанційну, сімейну чи екстернатну.

До речі, на форму навчання в конкретному закладі впливає також його можливість убезпечити та захистити всіх учнів, вчителів і працівників.