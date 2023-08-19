"Надо быть реалистами": министр образования сделал важное заявление для родителей перед новым учебным годом

По словам министра, если ночью была тревога, вы с ребенком были в укрытии, а с утра уже уроки, то можно разрешить ребенку пропустить первое занятие.

"По моему убеждению, если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Это нормально пропустить занятия и догнать эту тему позже. Например, на платформе Всеукраинской школы онлайн", - написал он.

Объяснение этому очень простое: уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации.

"Если же ученик или ученица пропускает самостоятельную или контрольную, нужно предоставлять возможность досдать эту работу. И вообще стоит в учебном процессе фокусироваться на главном, используя все преимущества академической свободы", - советует министр педагогам.

Он также отметил, что во время дистанционного обучения в случае объявления воздушной тревоги в любом регионе Украины учитель или ученик имеют право прервать урок и спуститься в укрытие.

Лисовой отмечает, что это вопрос о ментальном здоровье и школьников, и педагогов.

"Всем сейчас тяжело. Война касается каждого из нас. Привносит изменения в жизнь, в его разные сферы. Добавляется нагрузка, которой бы в мирное время не было. Поэтому сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга", - объясняет глава МОН.

Как будет проходить учебный год 2023/24

В МОН предлагают три формата обучения:

очно (только в учебном заведении)

дистанционно (только дома)

смешано (и дома, и в учебном заведении)

Форма организации образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом населенном пункте и определяется решением военно-гражданских администраций. Кроме того, решение принимается с участием родителей.

Если родители не согласны с очной формой обучения, они могут выбрать для своего ребенка другую форму получения образования: дистанционную, семейную или экстернатную.

Кстати, на форму обучения в конкретном заведении влияет также возможность обезопасить и защитить всех учеников, учителей и работников.