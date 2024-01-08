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"Треба більше": Гетманцев зробив важливу заяву про коноплю

Понеділок 08 січня 2024 16:24
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"Треба більше": Гетманцев зробив важливу заяву про коноплю Гетманцев пропонує збільшити податки на вирощування коноплі (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко, Юрій Дощатов

Після легалізації медичного канабісу в Україні можуть збільшити податок на вирощування коноплі. Адже не зовсім правильно, якщо цей вид діяльності оподатковуватиметься так само, як і вирощування, наприклад, пшениці.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За словами політика, вирощування коноплі потенційно приноситиме немаленькі гроші в державний бюджет, хоча і є нестандартним джерелом податків.

При цьому, говорячи про креативний підхід до альтернативних джерел наповнення бюджету, Гетманцев наголошує: треба дивитися на фіскальний ефект та витрати на адміністрування.

"Ось ми нещодавно легалізували медичний канабіс. Діяльність з вирощування коноплі буде збільшувати податкову базу? Буде. Чи можемо ми говорити в цьому контексті про додаткові доходи для бюджету? Можемо. Я серйозно", - говорить він.

Однак, наскільки суттєво вирощування коноплі може покращити наповнення бюджету, політик казати не береться.

"Рано казати, яким буде фіскальний ефект. Але я точно вважаю, що неправильно виробництво коноплі оподатковувати так само, як виробництво пшениці - по 300 гривень за гектар. Думаю, треба більше", - підкреслив він.

Гетманцев наголошує, що "треба передбачити європейські умови оподаткування для вирощування конопель".

"Є різні підходи - є акциз, варіант залежно від площі", - резюмує він і додає, що наразі Мінфін вже готує відповідні пропозиції.

Раніше вже стало відомо, що Гетманцев розповів, як може змінитися валютний курс.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, хто, як і коли зможе отримати медичний канабіс в аптеці.

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Медичний канабіс