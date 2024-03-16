Травма свідка: чим вона небезпечна і як її вчасно розпізнати у себе

Як виникає травма свідка

"Екстремальні події можуть завдати шкоди не лише тим, хто постраждав безпосередньо. Людина фізично перебуває у безпеці, але спостерігає за насиллям смертю, або їх наслідками. Певно кожен бачив фото ДСНС, які приїхали рятувати людей із-під завалів і емоційно ледь самі витримують те, що вони побачили. Саме так виглядає травмований свідок", - кажуть психологи.

Отримати травму, або ретравматизацію можна також побачивши шокуючі, переповнені жорстокістю фото, або відеоматеріали. Цей стан провокує емоційна залученість у трагедію або попередня травма.

Як проявляється травма свідка

Травма свідка може мати різні прояви:

уява без вашого дозволу малює яскраві та страшні картинки того, що така сама ситуація могла трапитись і з вами або вашими близькими

страх, тривога, стан близький до паніки або панічна атака

соматичні прояви - нудота, сильний головний біль, непритомність

пекучий, неймовірно потужний гнів, мрії про помсту, бажання трощити речі

несподіваний спокій та порожнеча, наслідки травми можуть наздогнати вас не одразу, а через деякий час у вигляді тривоги, нових фобій, нав'язливих спогадів та нічних жахів

Як допомогти собі

"Не мовчіть про свій стан - поговоріть про це із близькими, або напишіть у соцмережах про те, що вам довелося пройти. Історія - це один із головних механізмів подолання стресу для дорослої людини", - пояснюють психологи.

Поверніть собі ресурсний стан - відпочиньте так, як це необхідно саме вам: прогулянка, перегляд Tik-Tok, гаряча ванна тощо.

"Будьте уважні та емпатичні до себе. Не всі травми зцілюються самі по собі. Іноді для цього потрібна допомога психолога", - кажуть експерти.