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Травма свидетеля: чем она опасна и как ее вовремя распознать у себя

Что нужно знать о травме свидетеля (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

За два года полномасштабной войны стало ясно, что украинцы никогда не отворачиваются от горя, а выбирают говорить о нем и помогать, когда это возможно. Психологи подчеркивают, что важно в таких ситуациях не забывать заботиться о себе, ведь мы все становимся свидетелями масштабной трагедии.

О том, что такое травма свидетеля, как она проявляется и как от нее избавиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Киевский Дворик в Instagram.

Как возникает травма свидетеля

"Экстремальные события могут нанести вред не только тем, кто пострадал непосредственно. Человек физически находится в безопасности, но наблюдает за насилием смертью, или их последствиями. Наверное каждый видел фото ГСЧС, которые приехали спасать людей из-под завалов и эмоционально едва сами выдерживают то, что они увидели, именно так выглядит травмированный свидетель", - говорят психологи.

Получить травму или ретравматизацию можно также при виде шокирующих, переполненных жестокостью фото, или видеоматериалов. Это состояние провоцирует эмоциональная вовлеченность в трагедию или предварительная травма.

Как проявляется травма свидетеля

Травма свидетеля может иметь разные проявления:

  • воображение без вашего позволения рисует яркие и страшные картинки того, что такая же ситуация могла случиться и с вами или вашими близкими
  • страх, тревога, состояние близко к панике или паническая атака
  • соматические проявления - тошнота, сильная головная боль, обморок
  • жгучий, невероятно мощный гнев, мечты о мести, желание крушить вещи
  • неожиданное спокойствие и пустота, последствия травмы могут догнать вас не сразу, а через некоторое время в виде тревоги, новых фобий, навязчивых воспоминаний и ночных ужасов.

Как помочь себе

"Не молчите о своем состоянии - поговорите об этом с близкими, или напишите в соцсетях о том, что вам пришлось пройти. История - это один из главных механизмов преодоления стресса для взрослого человека", - объясняют психологи.

Верните себе ресурсное состояние - отдохните так, как это необходимо именно вам: прогулка, просмотр Tik-Tok, горячая ванна и т. д.

"Будьте внимательны и эмпатичны к себе. Не все травмы исцеляются сами по себе. Иногда для этого нужна помощь психолога", - говорят эксперты.

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