Травля чемпионки: громкий скандал в Федерации велоспорта получил продолжение

Скандал из-за угроз главы Федерации велоспорта Украины Александра Башенко в адрес чемпионки II Европейских игр Анны Соловей, которая привезла из Беларуси золотую медаль, получил продолжение. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов вмешался в ситуацию и поддержал спортсменку.

На хамские высказывания Башенко и угрозы уволить Соловей чиновник подчеркнул, что контракт велогонщица подписывала с Министерством, а не с Федерацией, и разорвать его может только этот орган исполнительной власти.

"Национальная сборная команда Украины формируется по представлению профильной федерации, но приказом Министерства. Спортсменкой Анной Соловей заключен контракт именно с Министерством молодежи и спорта и разорвать его может только этот орган исполнительной власти. Согласно спортивному принципу, нет никаких оснований разрывать этот контракт с успешной велогонщица, которая имеет все шансы побороться за награды для Украины на летних Олимпийских играх в Токио-2020", - говорится в публикации.

Анна Соловей завоевала "золото" на Европейских играх в Беларуси (Фото: noc-ukr.org)

Также Жданов указал на то, что Минспорта оказывало значительную поддержку Соловей для подготовки к международным соревнованиям и приобрело необходимые комплектующие к велосипеду, хотя Башенко почему-то приписывал финансирование спортсменки Федерации, которую он представляет.

Скрин: facebook.com/zhdanovihor

Напомним, что ранее в сети Соловей возмутилась, что с ее победой поздравляют Башенко, в свою очередь тот нахамил девушке и угрожал увольнением.

"Подчеркиваю, что Министерство финансирует и обеспечивает деятельность Национальной сборной команды по велоспорту, а не Федерацию велосипедного спорта. Министерством не выплачивается зарплата ее руководству и аппарату. Государственные средства выделяются не в федерацию, а на развитие вида спорта. В частности, на такие меры, как: проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов и тренеров сборной, закупка оборудования, инвентаря, формы, экипировка, участие спортсменов и тренеров в международных соревнованиях и тому подобное", - написал Жданов.

Добавим, что в сети возмущаются поведением Башенко и призывают привлечь того к ответственности.

Возможно нужно дисциплинарное расследование? Это же точно не спортивное поведение;

Вот тут респект!

Что с хамом делать?

Нужно показательно таких как Александр привлекать к ответственности. Очень показательный пример отношения чиновника к спортсмену. Стоит процессы в этой области делать прозрачными.

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, в мае украинский спортсмен Жан Беленюк, который завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, возмущался, что ему так и не выплатили призовые 50 тысяч гривен. Чемпион Европы обратился к министру Жданову по этому поводу. Пост Жана вызвал в сети ажиотаж, и на претензии спортсмена в Министерстве оперативно отреагировали и сразу разрешили вопрос.

Также мы писали о том, что появились подробности скандала с избиением в Нацгвардии.