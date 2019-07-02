ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандал в Нацгвардии: комвзвода ногой отбил селезенку солдату

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 18:19
Скандал в Нацгвардии: комвзвода ногой отбил селезенку солдату
Фото: коллаж РБК-Украина

Офицер Нацгвардии избил солдат на полигоне под Полтавой

Командир взвода сильно избил военнослужащего-контрактника одной из воинских части Национальной гвардии Украины. Инцидент произошел в марте под Полтавой, и 2 июля в ГБР сообщили о завершении досудебного расследования. 

Отмечается, что командир, который был руководителем полевых занятий на военном полигоне в Полтавском районе, ударил двух солдат кулаком в грудь из-за того, что те плохо выполняли команды.

Позже в тот же день одному из побитых военнослужащих командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой. Это привело к травме живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением.

"Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

После происшествия было начато уголовное производство в отношение командира, процессуальное руководство в котором осуществляет местная военная прокуратура.

Обвинительный акт по офицеру за "применение неуставных средств воздействия в отношении подчиненного, если эти действия причинили существенный вред, а также применение насилия в отношении подчиненного, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода кроме военного положения" (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса) направлено в суд.

Военнослужащему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Комвзвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Скандал в Нацгвардии: комвзвода ногой отбил селезенку солдату

Фото: здание ГБР (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно в Вооруженных силах Украины разразился секс-скандал - 24-летняя военнослужащая Валерия Сикал, которая стала жертвой командира воинской части в Хмельницком, откровенно рассказала, как в течении года над ней издевался полковник, который начал приставать к ней с первого дня, как она прибыла в часть. 

Также мы писали о том, что в сеть попало видео настоящего погрома в казарме в учебном центре "Десна" в Черниговской области. На кадрах видно, как камандир батальона нецензурно ругается на резервистов и разбрасывает посуду по коридору. Солдаты говорят, что он даже бросался автоматом. 

В Киеве подростки избили бездомного и сняли на видео: извергов жестко проучили Жестокое избиение экс-мэра Конотопа: пострадавший назвал заказчика нападения (видео)
Новости Украины Вооруженные силы Украиныскандализбиениеукраинские военныеГБР
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь