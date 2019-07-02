Скандал в Нацгвардии: комвзвода ногой отбил селезенку солдату

Фото: коллаж РБК-Украина

Офицер Нацгвардии избил солдат на полигоне под Полтавой

Командир взвода сильно избил военнослужащего-контрактника одной из воинских части Национальной гвардии Украины. Инцидент произошел в марте под Полтавой, и 2 июля в ГБР сообщили о завершении досудебного расследования.

Отмечается, что командир, который был руководителем полевых занятий на военном полигоне в Полтавском районе, ударил двух солдат кулаком в грудь из-за того, что те плохо выполняли команды.

Позже в тот же день одному из побитых военнослужащих командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой. Это привело к травме живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением.

"Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

После происшествия было начато уголовное производство в отношение командира, процессуальное руководство в котором осуществляет местная военная прокуратура.

Обвинительный акт по офицеру за "применение неуставных средств воздействия в отношении подчиненного, если эти действия причинили существенный вред, а также применение насилия в отношении подчиненного, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода кроме военного положения" (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса) направлено в суд.

Военнослужащему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Комвзвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Фото: здание ГБР (РБК-Украина)

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