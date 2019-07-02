Будешь вонять – прогоним: президент Федерации велоспорта влип в скандал с победительницей Европейских игр

Скандал в Федерации велоспорта (Коллаж РБК-Украина)

Александр Башенко грубо нахамил спортсменке и начал ей угрожать

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко устроил в социальных сетях разборки с победительницей Европейских игр в Беларуси, которая привезла домой "золото" Анной Соловей.

Анна Соловей возмутилась тем, что Федерация велоспорта Украины на своей странице в Facebook опубликовала пост с поздравлением, однако в нем фигурировала не сама спортсменка, а глава Киевской городской федерации велоспорта Сергей Мухомор, который никакого отношения к ее победе не имеет. Под комментарием Соловей оставил свой комментарий и Александр Башенко, который нахамил девушке и даже ей начал угрожать.

Скриншот поста (facebook.com/ucfukraine)

"Удивляюсь некомпетентности и пренебрежению к спортсменам вашей же федерации. Хотелось бы знать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела. Этот человек не помогал мне в подготовке к соревнованиям абсолютно ничем. При этом вы берете мою фотографию и мой результат", - написала Анна Соловей.

Скриншот комментария (facebook.com/ucfukraine)

На что Башенко ответил, что она случайно выиграла гонку и обвинил ее в том, что она нарушили контракт.

"Аня, смотри, как мы будем учиться. Ты открыла рот, теперь ты за это будешь платить. У тебя есть подписанный тобой контракт. Ты случайно выиграла гонку и решила, что у тебя появилось право в нарушение условий контракта открывать рот? Ты зашла на минное поле. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Чего ты хочешь, чтобы я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу — примем тебя, будешь вонять — прогоним и не вспомним как звали", - написал президент Федерации велоспорта Украины.

Анна Соловей отпарировала, что из всего вышеперечисленного ему принадлежит только велосипед, и тот – сомнительно качества. А Башенко отметил, что Соловей нарушила какие-то условия контракта с федерацией и теперь ее выгонят из сборной Украины.

Скриншоты комментариев (facebook.com/ucfukraine)

Как отмечает издание "Громадське", это не первый случай хамского поведения Башенко. Ранее у него произошел конфликт с другой спортсменкой – Ольгой Витюк.

Кроме того, на конфликт отреагировали в Министерстве семьи, молодежи и спорта. Они объяснили, что Башенко не подчиняется Министерству, так как возглавляет общественную организацию.

Также выяснилось, что на финансирование велоспорта в Украине на 2019 год выделили 25,7 миллионов гривен. Башенко отметил в одном интервью, что получить эти деньги не так уж и легко. Федерацию велоспорта Украины он возглавил в 2015 году, до этого – был на должности вице-президента организации.

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