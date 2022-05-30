Вы тратите свое время! Психолог дала советы, которые могут изменить жизнь

Время от времени порефлексировать для перезагрузки полезно. Однако этот процесс может затянуться на месяцы и даже годы. Ведь понимание того, что вы тратите свою жизнь может прийти не сразу. Так как осознать, что что-то идет не так, как должно было бы?
Об этом рассказала американский психолог Ширли Ли, пишет Quora.
Врач назвала признаки того, что вам пора что-то менять, и дала советы, как это сделать.
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