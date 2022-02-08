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На трассе Киев-Чоп авто теряют колеса. Где именно ямы по колено (видео)

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Закарпатская область, Вторник 08 февраля 2022 13:43
На трассе Киев-Чоп авто теряют колеса. Где именно ямы по колено (видео) На трассе Киев-Чоп водители массово теряют колеса из-за ям (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На трассе Киев-Чоп регулярно появляются пробки из десятка машин. Автомобили выстраиваются в длинную шеренгу на обочине из-за пробитых в ямах колес.

Видео невероятного скопления машин опубликовали пользователи в вайбер-сообществе "Осторожно РАДАР", сообщает Mukachevo.net.

Сообщается, что самый опасный участок дороги на трассе М-06 Киев-Чоп находится недалеко от Чинадиево. Именно там десятки автомобилей вынуждены съезжать на обочину из-за пробитых колес.

Водителей призывают быть очень внимательными на отрезке трассы между Мукачево и Свалявой. Там на дороге такое количество огромных ям, что в темноте можно легко остаться без колес.

На видео видно, что десятки машин стоят на обочине с включенной аварийкой. Опасный участок составляет около 20 км. Но о жутких ямах очевидцы сообщают и в районе перевала.

Жуткие ямы на трассе Киев-Чоп

"За два часа 10-12 автомобилей уже колеса меняли. Ямы острые и ночью их не видно. Один водитель сразу два колеса пробил", - рассказали очевидцы.

Автомобили порой из-за глубоких ям теряют не одно колесо, а сразу два, и даже три. Водители очень возмущены, так как многие едут по этой трассе в дальние поездки и находятся далеко от дома.

Жуткие ямы на трассе Киев-Чоп

  • С целой трассы Киев-Чоп самая плохая часть – это в Закарпатской области. Вся дырявая, без разметки, не обустроена. Во Львовской области почти вся дорога наново переделана (не ямочный ремонт).
  • Не дорога, а п…ц, честное слово. Невозможно ехать спокойно, ждешь яму на яме. А ямы такие глубокие, по колено, это ужас. Позор, только в Украине такие дороги. Спасибо, все для людей.
  • Без матов невозможно ехать.
  • Два передних колеса, покрошены титанки.
  • Самые большие ямы в Паланке. Больших я не видела.
  • Этими колесами и дисками нужно Укравтодор накормить.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве машины провалились под асфальт из ЧП с магистралью.

А также рассказывали о том, как передвигаться на автомобиле по дорогам с ямами.

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