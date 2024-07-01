ua en ru
Пн, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Трапляються в кожної пари": Решетнік розповів про кризи у стосунках з дружиною

Понеділок 01 липня 2024 21:35
UA EN RU
"Трапляються в кожної пари": Решетнік розповів про кризи у стосунках з дружиною Григорій Решетнік з дружиною Христиною (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Любов Блажко

Григорій Решетнік, який раніше вже коментував тему кризи у шлюбі з дружиною, цього разу теж висловився щодо особистого життя. Зокрема, він зауважив, що будь-які непорозуміння в парі варто вирішувати, а не бігти одразу розлучатися.

Як пише РБК-Україна (проєкт Styler), про це шоумен заявив під час спілкування з підписниками в Instagram.

Як зірка коментує кризи у шлюбі з обраницею

"Чи була у ваших стосунках криза і чи думали ви про розлучення?" - поцікавився хтось із юзерів.

Ведучий не став зволікати з відповіддю та зауважив, що подібні ситуації трапляються у взаєминах кожної сім'ї. Такі моменти він назвав "своєрідним ростом відносин", і підкреслив, що потрібно знаходити способи їх вирішення.

"Тут основна порада - це вміння знаходити сили на відверте спілкування, обговорення питань, які турбують, і моментів, які не влаштовують. Це треба робити та боротися за свої почуття, бо найлегше, що можна зробити, - розбігтися, розлучитися та втекти від проблем, не знаходячи сил та бажання боротися з ними", - написав Григорій.

"Боріться за свої почуття та цінуйте тих, кого любите. Тому кризи - були, думки про розлучення - ніколи", - також зазначив він.

&quot;Трапляються в кожної пари&quot;: Решетнік розповів про кризи у стосунках з дружиною

Решетнік прокоментував тему складнощів у шлюбі (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Більше того, раніше зірка зізнавався, що йому навіть складно уявити, що розлучення з дружиною може колись трапитись і стати реальним. Подібний сценарій шоумен абсолютно виключає.

"Ми можемо, коли сваримося, щось сказати на емоціях. Але я забороняю собі, як творчій людині, далі візуалізувати. Ні, мабуть, на одинці кожна людина моделює своє життя в різних ситуаціях. Але складно уявити, все одно", - розповідав він.

Нагадаємо, у шлюбі з Христиною ведучий виховує трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра. Пара пішла під вінець восени 2010 року. Їхні стосунки, як відомо, розпочалися на роботі.

&quot;Трапляються в кожної пари&quot;: Решетнік розповів про кризи у стосунках з дружиноюРодина Решетніків (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Почитайте також, як змінилися зовні найміцніші українські зіркові пари за роки спільного життя.

Крім того, раніше ексчоловік Лорак натякнув на одруження з новою коханою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Стосунки
NEWS
Зона світла. Що готують для прифронтових районів та чи вплине це на графіки в Україні
Зона світла. Що готують для прифронтових районів та чи вплине це на графіки в Україні