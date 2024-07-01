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"Случаются у каждой пары": Решетник рассказал о кризисах в отношениях с женой

Понедельник 01 июля 2024 21:35
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"Случаются у каждой пары": Решетник рассказал о кризисах в отношениях с женой Григорий Решетник с женой Кристиной (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Любовь Блажко

Григорий Решетник, который ранее уже комментировал тему кризиса в браке с женой, на этот раз тоже высказался по поводу личной жизни. В частности, он отметил, что любые недоразумения в паре следует решать, а не бежать сразу расставаться.

Как пишет РБК-Украина (проект Styler), об этом шоумен заявил во время общения с подписчиками в Instagram.

Как звезда комментирует кризисы в браке с избранницей

"Был ли в ваших отношениях кризис и думали ли вы о разводе?" – поинтересовался кто-то из пользователей.

Ведущий не стал откладывать ответ и заметил, что подобные ситуации происходят во взаимоотношениях каждой семьи. Такие моменты он назвал "своеобразным ростом отношений" и подчеркнул, что нужно находить способы их решения.

"Здесь основной совет - это умение находить силы на откровенное общение, обсуждение вопросов, которые беспокоят, и моментов, которые не устраивают. Это нужно делать и бороться за свои чувства, потому что самое легкое, что можно сделать, - разбежаться, расстаться и уйти от проблем, не находя сил и желания бороться с ними", – написал Григорий.

"Боритесь за свои чувства и цените тех, кого любите. Поэтому кризисы - были, мысли о разводе - никогда", - подытожил он.

&quot;Случаются у каждой пары&quot;: Решетник рассказал о кризисах в отношениях с женой

Решетник прокомментировал тему сложностей в браке (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Более того, раньше звезда признавался, что ему даже сложно представить, что развод с женой может когда-нибудь случиться и стать реальным. Подобный сценарий шоумен совершенно исключает.

"Мы можем, когда ссоримся, что-то сказать на эмоциях. Но я запрещаю себе, как творческому человеку, дальше визуализировать. Нет, пожалуй, наедине каждый человек моделирует свою жизнь в разных ситуациях. Но сложно представить все равно", - рассказывал он.

Напомним, в браке с Кристиной ведущий воспитывает троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Пара пошла под венец осенью 2010 года. Их отношения, как известно, начались на работе.

&quot;Случаются у каждой пары&quot;: Решетник рассказал о кризисах в отношениях с женойСемья Решетников (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

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Кроме того, ранее экс-муж Лорак намекнул на женитьбу с новой возлюбленной.

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