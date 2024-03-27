Трапляється в однієї людині з 40 тисяч: у Львові в дитини виявили рідкісну патологію

У Львові лікарі прооперували ринопластичним методом 5-річного Олексія з рідкісною дермоїдною кистою носа. Така рідкісна патологія трапляється з частотою 1 на 40 тисяч дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Центру дитячої медицини "Охматдит" .

Що відомо про патологію

Дермоїди - це порожнини, вистелені епітелієм із різноманітними додатками шкіри, включаючи волосяні фолікули, сальні та потові залози.

Кіста поступово збільшується, деформуючи навколишні тканини. Залежно від розміщення та поширення вона може зумовлювати лише косметичний дефект, але в деяких випадках може мати внутрішньочерепне поширення та спричиняти загрозу для життя людини.

Такі кісти можуть проявлятися на першому році після народження дитини або у старшому віці, деформуючи зовнішній вигляд.

В якому стані була дитина

Сім'я дитини зі Самбора Львівської області. Олексію 5 років, у нього виявили дермоїдну кісту, яка була досить великою та розташована в ділянці перенісся, над лівою орбітою (біля ока), на спинці і під кістками носа.

Вперше хлопчика прооперували у віці 1-го рочка. Тоді кісту видалили лише частково.

Відтак, цього разу наші спеціалісти забрали кісту повністю зі спинки та під кістками носа. На щастя, операція пройшла успішно.

Отоларинголог Роман Новосільський розповів, що ринопластичний метод суттєво складніший, але він не залишає помітного шраму у дитини.

"Ми консультувалися з різними лікарями від народження. Спершу нам лікарі казали, що воно само розсмокчеться. Але воно ще більше набрякало. Тому в віці 1 рік зробили першу операцію. А зараз вже другу, аби повністю забрати кісту", - розповіла мама Олексія Марʼяна.

У Львові лікарі виявили в хлопчика рідкісну патологію (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)