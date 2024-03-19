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Від кашлю зупинялося дихання: у Львові дивом врятували дитину з кашлюком

Львів, Вівторок 19 березня 2024 11:53
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Від кашлю зупинялося дихання: у Львові дивом врятували дитину з кашлюком У Львові дивом врятували дитину з кашлюком (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові в обласну інфекційну лікарню потрапило 6-місячне немовля, у якого діагностували кашлюк. У дитини через сильні спазматичні напади, двічі фіксували затримку дихання.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як вдалось врятувати немовля та як ефективно захиститись від хвороби.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Zaxid.net та Центр громадського здоров'я.

В якому стані була дитина

Мама звернулася по допомогу до лікарів аж через дев’ять днів після початку хвороби. За словами жінки, її заспокоювало те, що температура у дитини була нормальною, не підвищувалася навіть тоді, коли кашель не вщухав ні вдень, ні вночі.

Вона стривожилася лише тоді, коли побачила, що кашель не проходить, а навпаки посилюється. Тому дитину привезли в лікарню, де її одразу помістили в реанімаційне відділення.

Шестимісячне маля не вакцинували у визначені терміни, бо дитина часто підхоплювала респіраторні вірусні інфекції.

Заступниця генерального директора Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Марія Озірковська розповіла, що у Львівській області фіксують суттєве зростання захворюваності на кашлюк.

У 2023 році захворіло 85 дітей, а за два місяці 2024-го вже 73.

Озірковська зазначила, що більшість захворілих не були щеплені від кашлюку.

Як захиститись

Багато дітей, інфікованих кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.

У немовлят кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів. Пневмонія є досить поширеним ускладненням від кашлюку. Рідше виникають конвульсії й ураження головного мозку.

Частота нападів буває не більше 10-15 разів на добу, проте в разі тяжкої форми кашлюку кількість нападів може скласти до 30 і більше.

Щеплення проти кашлюка входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцини закуповуються державним коштом, отже щепити дитину можна безоплатно в медичному закладі.

Схема щеплення:

  • перша доза - 2 місяці
  • друга доза - 4 місяці
  • третя доза - 6 місяців
  • четверта доза - 18 місяців

Вагітні жінки, як група ризику, мають зробити щеплення проти кашлюку з рекомендацій свого сімейного лікаря.

Раніше інфекціоніст повідомляв, чи варто панікувати через зростання захворюваності на кашлюк.

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