Случается у одного человека из 40 тысяч: во Львове у ребенка обнаружили редкую патологию

Во Львове врачи прооперировали ринопластическим методом 5-летнего Алексея с редкой дермоидной кистью носа. Такая редкая патология встречается с частотой 1 на 40 тысяч детей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Центра детской медицины "Охматдет" .

Что известно о патологии

Дермоиды - это полости, выстланные эпителием с разнообразными добавками кожи, включая волосяные фолликулы, сальные и потовые железы.

Киста постепенно увеличивается, деформируя окружающие ткани. В зависимости от расположения и распространения она может вызывать только косметический дефект, но в некоторых случаях может иметь внутричерепное распространение и угрожать жизни человека.

Такие кисты могут проявляться на первом году после рождения ребенка или в старшем возрасте, деформируя внешний вид.

В каком состоянии был ребенок

Семья ребенка из Самбора Львовской области. Алексею 5 лет, у него обнаружили дермоидную кисту, которая была достаточно большой и расположена в области переносицы, над левой орбитой (возле глаза), на спинке и под костями носа.

Впервые мальчик прооперирован в возрасте 1-го года. Тогда киста была удалена лишь частично.

На этот раз наши специалисты забрали кисту полностью со спинки и под костями носа. К счастью, операция прошла удачно.

Отоларинголог Роман Новосельский рассказал, что ринопластический метод существенно более сложный, но он не оставляет заметного шрама у ребенка.

"Мы консультировались с разными врачами от рождения. Сначала нам врачи говорили, что оно само рассосется. Но оно еще больше набухало. Поэтому в возрасте 1 год сделали первую операцию. А сейчас уже вторую, чтобы полностью забрать кисту", - рассказала мама Алексея Марьяна.

Во Львове врачи обнаружили у мальчика редкую патологию (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)