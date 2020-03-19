Транспортный коллапс: в Одессе люди блокируют дороги и избивают водителей

Карантин в Украине из-за коронавируса продлится до 3 апреля, и по всей стране ввели ряд ограничений, среди которых - запрет на перевозку более 10 пассажиров в наземном общественном транспорте. Это привело к огромным очередям на остановках, давкам, потсовкам и даже штурмам трамваев, автобусов и троллейбусов.

В Одессе за 19 марта зафиксировали 79 задержек из-за того, что люди перекрывали дорожное движение практически на всех направлениях, пытаясь проникнуть в салон в нарушение карантинных требований.

По словам заместителя директора КР "Одессагорэлектротранс" Александра Коваля, имели место многие случаи угроз водителям, было несколько драк. Об этом передает ТСН.

Также сообщается, что возмущенные горожане при штурмах транспорта избили нескольких водителей и разбили камнем лобовое стекло. 20 раз вызывали полицию.

"Целый день ссоримся, целый день коллапс. Стараемся, проезжает остановки, а люди бегают вдогонку. Тяжело... люди не понимают", - пожаловался один из водителей.

Зайти в салон могут столько пассажиров, сколько вышло, а если никто не выходит, то транспорт едет дальше, не открывая дверей.

На остановках много пожилых - пенсионеры говорят, что спешат на рынок или за вкусным хлебом, и не хотят пропускать тех, кто едет на работу.

"Я хотел бы обратить внимание на сознательность самих граждан, а именно пожилых людей, которые пытаются с самого утра атаковать транспортные средства - они блокируют возможность другим добраться на работу", - заявил руководитель управления патрульнои полиции Одесской области Александр Гостищев.

Впрочем, уговоры полиции не действуют.

Видео: В Одессе из-за карантина люди нападают на водителей трамваев и троллейбусов и блокируют транспорт

Больше всего пострадали водители трамваев и троллейбусов. Так, в "камышовом трамвае" (№20) люди ворвались в запертый вагон и угрожали водителю ножом, передает местное издание "Думская".

Частные перевозчики на второй день карантина вывели на маршрут только половину транспорта. Также они предупреждают, что с 20 марта - когда начнут штрафовать за лишних пассажиров на 17 тысяч гривен - их может стать еще меньше, так как маршрутчики просто отказываются выходить в рейсы.

В горсовете говорят, что договариваются с перевозчиками, но жители Одессы в результат не особо верят и уже начали самоорганизовываться - на конечных остановках выстраиваются в очереди и сами считают, кто поместится в салон.

Карантин в Одессе вызвал транспортный коллапс (Фото: dumskaya.net)

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за карантина возле метро "Черниговская" люди штурмовали автобусы и перекрывали дорогу, а также толкались с полицейскими.