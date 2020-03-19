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Транспортный коллапс и 100-метровые очереди: второй день без метро в Киеве

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 11:39
Транспортный коллапс и 100-метровые очереди: второй день без метро в Киеве
Фото: очереди к транспорту в Киеве (РБК-Украина)

Люди говорят, чтобы попасть в автобус стоят 2-3 часа

В Киеве в связи с закрытием метро образовался транспортный колапс, люди штурмуют автобуси, а полиция пытается их сдержать. Об этом сообщает РБК-Украина.

Корреспондент издания сообщает, что на некоторых автобусных остановах образовались очереди в 100 метров. Люди говорят, чтобы попасть в автобус стоят 2-3 часа.

Фото: очереди к транспорту в Киеве (РБК-Украина)

Отметим, по данным Google Maps, в Киеве образовались пробки возле станций метро "Университет", "Почайна", "Черниговская". Однако, на всех остальных улицах пробок нет.

Транспортный коллапс и 100-метровые очереди: второй день без метро в КиевеФото: ситуация на дорогах в Киеве (Google Maps)

Добавим, что возле метро "Черниговская" люди утром штурмовали автобусы, а полицейские пытались не пускать в транспорт больше 10 человек. Люди толкались с полицейскими.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 18 марта пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт в связи с введением карантина из-за коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 17 марта усилили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары. Также ограничено перемещение по городу и между другими населенными пунктами.

Работать будут банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины. Городской транспорт в Киеве продолжит работать, но введены ограничения на число пассажиров - не больше 10.

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