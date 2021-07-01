В транспорте Киева больше не будет кондукторов: как платить за проезд

Как известно, ранее пассажиры покупали у кондукторов билеты на проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах.

Часть сотрудников теперь будут контролерами, чтобы проверять оплату проезда в городском транспорте.

Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс", должность кондуктора действительно отменили. Часть сотрудников перевели на смежные профессии. А именно ими усилили штат контролеров, которые будут проверять оплату проезда в городском транспорте.

Кроме того, штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Однако, части из них пришлось уволиться, поскольку они не подходили на должность контролера по возрасту.

На предприятии призывают пассажиров исправно оплачивать проезд в городском наземном транспорте, поскольку контроль будет усилен на всех маршрутах.

Известно, что проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и фуникулере можно оплатить с помощью е-билета или заранее купить бумажные билеты.