У транспорті Києва більше не буде кондукторів: як платити за проїзд

У Києві з 1 липня в наземному транспорті не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Типова Україна".
Як відомо, раніше пасажири купували у кондукторів квитки на проїзд в трамваях, автобусах і тролейбусах.
Частина співробітників тепер будуть контролерами, щоб перевіряти оплату проїзду в міському транспорті.
Як розповіли сайту "Сьогодні" в комунальному підприємстві "Київпастранс", посаду кондуктора дійсно скасували. Частину співробітників перевели на суміжні професії. А саме ними посилили штат контролерів, які будуть перевіряти оплату проїзду в міському транспорті.
Окрім того, штат кондукторів налічував до тисячі осіб. Однак, частині з них довелося звільнитися, оскільки вони не підходили на посаду контролера за віком.
На підприємстві закликають пасажирів справно оплачувати проїзд в міському наземному транспорті, оскільки контроль буде посилено на всіх маршрутах.
Відомо, що проїзд у трамваях, тролейбусах, автобусах і фунікулері можна оплатити за допомогою е-квитка або заздалегідь придбати паперові квитки.
Раніше ми повідомляли, що кондуктори "Укрзалізниці" беруть гроші за проїзд собі, не видаючи квитки.
Також у Хмельницькому кондуктор влаштував бійку з пасажиром.