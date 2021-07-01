ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В транспорте Киева больше не будет кондукторов: как платить за проезд

Новина українською →
Киев, Четверг 01 июля 2021 22:07
В транспорте Киева больше не будет кондукторов: как платить за проезд Фото: в транспорте Киева не будет кондукторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве с 1 июля в наземном транспорте не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах.

Об этом сообщили в Telegram- канале "Типичная Украина".

Как известно, ранее пассажиры покупали у кондукторов билеты на проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах.

Часть сотрудников теперь будут контролерами, чтобы проверять оплату проезда в городском транспорте.

Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс", должность кондуктора действительно отменили. Часть сотрудников перевели на смежные профессии. А именно ими усилили штат контролеров, которые будут проверять оплату проезда в городском транспорте.

Кроме того, штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Однако, части из них пришлось уволиться, поскольку они не подходили на должность контролера по возрасту.

На предприятии призывают пассажиров исправно оплачивать проезд в городском наземном транспорте, поскольку контроль будет усилен на всех маршрутах.

Известно, что проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и фуникулере можно оплатить с помощью е-билета или заранее купить бумажные билеты.

Ранее мы сообщали, что кондукторы "Укрзализныци" берут деньги за проезд себе, не выдавая билеты.

Также В Хмельницком кондуктор устроил драку с пассажиром.

Читайте РБК-Украина в Google News
транспорт троллейбус кондуктор
LITE
Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле
Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле