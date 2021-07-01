У транспорті Києва більше не буде кондукторів: як платити за проїзд

У Києві з 1 липня в наземному транспорті не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах.

Про це повідомили у Telegram -каналі "Типова Україна".

Як відомо, раніше пасажири купували у кондукторів квитки на проїзд в трамваях, автобусах і тролейбусах.

Частина співробітників тепер будуть контролерами, щоб перевіряти оплату проїзду в міському транспорті.

Як розповіли сайту "Сьогодні" в комунальному підприємстві "Київпастранс", посаду кондуктора дійсно скасували. Частину співробітників перевели на суміжні професії. А саме ними посилили штат контролерів, які будуть перевіряти оплату проїзду в міському транспорті.

Окрім того, штат кондукторів налічував до тисячі осіб. Однак, частині з них довелося звільнитися, оскільки вони не підходили на посаду контролера за віком.

На підприємстві закликають пасажирів справно оплачувати проїзд в міському наземному транспорті, оскільки контроль буде посилено на всіх маршрутах.

Відомо, що проїзд у трамваях, тролейбусах, автобусах і фунікулері можна оплатити за допомогою е-квитка або заздалегідь придбати паперові квитки.