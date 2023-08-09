Трансформація потрібна скрізь. Оксен Лісовий розповів, які зміни чекають на українську освіту

В Україні тривають реформи в системі освіти. Міністр Оксен Лісовий переконаний, що впроваджувати зміни потрібно на всіх етапах водночас, адже вони між собою тісно пов'язані. Йдеться про дошкільну, загальну середню та професійну чи академічну освіти.

Про це він розповів у студії "Сніданку з 1+1".

Які переваги української освіти

За словами міністра, найкраще, що є в українських школах, садках і ВНЗ, це - люди.

"Останні роки - йдеться про ковід і виклики війни - проявили неймовірну стійкість наших людей. Кожен раз, коли я говорю про якісь проблеми та трансформації, яких потребує освіта, якісь зміни, я насамперед говорю про те, що у нас прекрасні люди в освіті, які зберегли сталість системи, навчальний процес, свої заклади", - зазначив він.

Але, звісно, освіта потребує змін. Міністр наголошує, що в цьому випадку йдеться не лише про українську освіту.

"Будь-яка система освіти повинна постійно працювати над своєю модернізацією. Тому що освіта - це те, що готує людину до завтрашнього дня. Якщо ми дійсно хочемо змінити систему освіти, ми повинні постійно займатися трансформацією одразу всіх галузей", - пояснив очільник МОН.

Зміни в системі української освіти

Дошкільна освіта

Вона має достатню кількість проблем, але разом із тим і дуже велике значення. Якісна дошкільна освіта - це основа дитини для подальшого руху, успіху в школі в житті.

Крім того, це ще й можливість самореалізовуватися батькам і виходити на ринок праці.

"Конкретно зараз ми обговорюємо з експертами той комплекс реформ, який ми будемо проводити, відкриваємо доступ приватній ініціативі в організації дошкільних навчальних закладів, відкриваємо швидкий доступ до професії: швидке навчання професії вихователя. Працюємо над зміною соціального статусу вихователя дошкільного закладу, тобто йдеться про заробітну плату", - прокоментував міністр.

Загальна середня освіта

У цій галузі триває відновлення Нової української школи (НУШ). Як сказав Оксен Лісовий, цей проєкт показав прекрасні результати.

"Діти провчились в молодшій школі, хороші відгуки батьків, хороша результативність дітей в тих позиціях, на які спрямована була реформа НУШ, вийшли в базову школу і проєкт зупинився", - розповів міністр.

Він також додав, що уряд виділив 1,5 мільярда гривень на закупівлю необхідного обладнання для базової школи та розграбованих шкіл на окупованих територіях.

Професійна чи академічна освіта

Тут система працюватиме так: діти вчаться до дев'ятого класу, а після його закінчення йдуть або в академічний ліцей, або в професійний коледж, де вчаться ще три роки.

З професійного коледжу вони виходять з професією на ринок праці, а з академічного ліцею - йдуть далі у заклад вищої освіти.

"Профтех освіту, вищу освіту і науку ми також трансформуємо", - резюмував Оксен Лісовий.