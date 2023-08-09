Трансформация требуется везде. Оксен Лисовой рассказал, какие изменения ждут украинское образование

В Украине продолжаются реформы в системе образования. Министр Оксен Лисовой убежден, что внедрять изменения нужно на всех этапах одновременно, ведь они тесно связаны между собой. Речь идет о дошкольном, общем среднем и профессиональном или академическом образовании.

Об этом он рассказал в студии "Сніданку з 1+1".

Какие преимущества украинского образования

По словам министра, лучшее, что есть в украинских школах, садах и ВУЗах, это люди.

"Последние годы - речь о ковиде и вызовах войны - проявили невероятную устойчивость наших людей. Каждый раз, когда я говорю о каких-то проблемах и трансформациях, в которых требуется образование, какие-то изменения, я прежде всего говорю о том, что у нас прекрасные люди в образовании, сохранившие постоянство системы, учебный процесс, свои заведения", - отметил он.

Но, конечно, образование нуждается в изменениях. Министр отмечает, что в этом случае речь идет не только об украинском образовании.

"Любая система образования должна постоянно работать над своей модернизацией. Потому что образование - это то, что готовит человека к завтрашнему дню. Если мы действительно хотим изменить систему образования, мы должны постоянно заниматься трансформацией сразу всех отраслей", - объяснил глава МОН.

Изменения в системе украинского образования

Дошкольное образование

Оно имеет достаточное количество проблем, но вместе с тем очень большое значение. Качественное дошкольное образование - это основа ребенка для дальнейшего движения, успеха в школе в жизни.

Кроме того, это еще и возможность самореализовываться родителям и выходить на рынок труда.

"Конкретно сейчас мы обсуждаем с экспертами тот комплекс реформ, который мы будем проводить, открываем доступ частной инициативе в организации дошкольных учебных заведений, открываем быстрый доступ к профессии: быстрое обучение профессии воспитателя. Работаем над изменением социального статуса воспитателя дошкольного учреждения, то есть речь идет о заработной плате", - прокомментировал министр.

Общее среднее образование

В этой области идет восстановление Новой украинской школы (НУШ). Как сказал Оксен Лисовой, этот проект показал прекрасные результаты.

"Дети проучились в младшей школе, хорошие отзывы родителей, хорошая результативность детей в тех позициях, на которые была направлена реформа НУШ, вышли в базовую школу и проект остановился", - рассказал министр.

Он также добавил, что правительство выделило 1,5 миллиарда гривен на закупку необходимого оборудования для базовой школы и разграбленных школ на оккупированных территориях.

Профессиональное или академическое образование

Здесь система будет работать так: дети учатся до девятого класса, а после его окончания идут либо в академический лицей, либо в профессиональный колледж, где учатся еще три года.

Из профессионального колледжа они выходят с профессией на рынок труда, а из академического лицея - идут дальше в заведение высшего образования.

"Профтех образование, высшее образование и науку мы тоже трансформируем", - резюмировал Оксен Лисовой.