Транки, бріфи і сімейки: вибираємо "правильні" чоловічі труси

Чоловічі труси - предмет гардеробу, до вибору якого вони ставляться дуже відповідно. Щоб ніде не тиснуло, все добре тримало та ще й "дихало". Як правило, хлопці вибирають різновид спіднього раз і назавжди, як єдину любов - якщо вже сімейки, то сліпи - ніколи, і навпаки.
Спробуємо разом зі Styler розібратися в мудросплетіннях чоловічого спіднього.
Така білизна схожа на шорти, має максимальну площу покриття, вільний крій та продувність. Про підтримку не йдеться зовсім, зате відмінно підходить для повної фігури і дуже вільна в носінні.
Назву свою отримали за схожість з боксерськими шортами, які спортсмени вдягають для виходу в ринг.
Вони можуть бути довші чи коротші, але принцип один: боксери мають бути плюс мінус вільні. Є більш і менш завужені різновиди.
Боксери, які колись називали "сімейками"
Насправді, хтось класифікує бріфи і сліпи, як різні види спіднього. Але принцип у тих і у тих один - вони мають обтягувати і тримати те, що треба. Колись такі труси називали "плавками".
Зараз можна зустріти моделі з більш і менш відкритими ногами, з гульфиком і без нього. Але часто до сліпів відносять ті, що з максимально відкритими ногами, а до бріфів ті, які більш закриті.
Ці чоловічі труси підходять практично всім, але найкраще виглядають на атлетичній фігурі. Хороша підтримка і акуратна посадка роблять бріфи кращим вибором при носінні облягаючих або звужених штанів.
Бріфи підійдуть атлетам
Колись такі сліпи називали плавками
Це досить нова модель чоловічих трусів, що набула широкого поширення останні років двадцять. Оскільки раніше їм не було назви, їх теж колись називали "боксерами".
Сидять так само як і сліпи, в обліпку, але мають більш довгий силует - у вигляді коротких шортів, що облягають.
Стандартні транки
Посадка варіюється - існують моделі зі звичайною посадкою, так і моделі з низькою талією. Так само варіюється і довжина, яка може доходити до половини стегна.
Видовжені транки
Такі труси добре сидять на худорлявій статурі.
Хіпстери - свого роду короткі транки
Є ще зовсім нові, "екстремальні" моделі чоловічих трусів: стрінги (що імітують жіночі стрінги), джоки та інші малопоширені, на яких докладно ми зупинятися не будемо, щоб наш контент не зарахували до неприйнятного...
Раніше ми писали, навіщо на жіночих трусиках бантики спереду.